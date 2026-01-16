"Situācija viesmīlībā ir dramatiska!" Restorāni un viesnīcas draud ar piketu
Viesmīlības nozare šogad septembrī plāno piketēt saistībā ar valdības bezdarbību krīzes risināšanā nozarē, informēja Latvijas Restorānu biedrības (LRB) vadītājs Jānis Jenzis.
Viņš norādīja, ka protesta mērķis būs arī atkārtoti aicināt samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi ēdināšanas pakalpojumiem.
Par piketa rīkošanu ir vienojusies LRB, Latvijas Bāru asociācija un Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija (LVRA).
Viņš uzsvēra, ka pēdējo astoņu gadu laikā nozares organizācijas ir piedāvājušas vairākus konkrētus soļus un risinājumus, lai mazinātu ēnu ekonomiku nozarē. Šie priekšlikumi prezentēti gan Ekonomikas ministrijai (EM), gan Finanšu ministrijai (FM), tomēr, pēc viņa teiktā, FM neesot neko darījusi, lai ieviestu šos soļus.
Tādējādi biedrības ieskatā Valsts kontroles (VK) pārmetums FM par nespēju mazināt ēnu ekonomiku valstī ir pamatots.
Viņš papildināja, ka nozares pārstāvji ir piedalījušies Saeimas komisijās un apakškomisijās, prezentējot redzējumu. Tostarp Saeimas deputāti bija uzdevuši Saeimas Analītiskajam dienestam sagatavot ziņojumu par PVN samazinātās likmes ietekmi uz ēnu ekonomiku ēdināšanas nozarē. "Šis ziņojums bija pozitīvs un apliecināja, ka gandrīz visas Eiropas Savienības (ES) valstis ir ieviesušas PVN samazināto likmi ēdināšanas pakalpojumiem, un šim solim ir tieša ietekme uz ēnu ekonomikas mazināšanu," sacīja Jenzis.
Biedrības vadītājs sacīja, ka situācija nozarē ir dramatiska, pastāv ēnu ekonomika, kā arī Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā dēļ ēdināšanas nozare atrodas pastāvīgā krīzē, kā arī ir augsta inflācija.
Viņš piebilda, ka cilvēku pirktspēja samazinās, ir tūristu iztrūkums, salīdzinot ar pirmspandēmijas jeb 2019. gadu, un nav politiskās gribas šo situāciju uzlabot.
Tādējādi viesmīlības nozare 2026. gada septembrī pie Saeimas plāno rīkot piketu, ja dialogs ar FM neveidosies un situācija turpinās pasliktināties.
2024. gada oktobra beigās viesmīlības nozare pie Saeimas aicināja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem piemērot PVN samazināto likmi 12% apmērā. Piketā piedalījās daži simti viesmīlības nozares pārstāvju.
Tāpat vēstīts, ka lietderības revīzijā par valsts pieeju ēnu ekonomikas ierobežošanai Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka, neraugoties uz ilgstošu ēnu ekonomikai pievērstu pastiprinātu valsts uzmanību, pašreizējā pieeja nav pietiekami iedarbīga, jo plānotie un īstenotie pasākumi ir vairāk vērsti uz sekām, nevis cēloņiem.
Savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) intervijā Latvijas Radio iepriekš pauda viedokli, ka revīzija par valsts pieeju ēnu ekonomikas ierobežošanai ir bijusi ļoti vāja un pavirša.
Ašeradens atzīmēja, ka gan pētnieku, gan Centrālās statistikas pārvaldes dati norāda uz konsekventu ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanos, kas ir sistēmiska un rūpīga FM, valdības un visas sabiedrības darba rezultāts, taču VK revidenti to nav ņēmuši vērā, kā rezultātā revīzijā neesot "neviena laba vārda, viss ir slikti".