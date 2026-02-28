Jānis Gruzdulis-Borovojs.
Šodien 18:46
Gruzdulis-Borovojs Siguldā uzvar Junioru pasaules kausa posmā kamaniņu sportā
Latvijas sportists Jānis Gruzdulis-Borovojs sestdien Siguldā izcīnīja uzvaru Junioru pasaules kausa posmā kamaniņu sportā.
Gruzdulis-Borovojs finišā bija ātrākais abos braucienos un otrās vietas ieguvēju, itāli Leonu Hazlerīderu, apsteidza par 0,37 sekundēm.
Gustavam Babrim abos braucienos bija 14. rezultāts, bet summā viņš izcīnīja 13. vietu 20 sportistu konkurencē.
Posma noslēgumā Latvijas izlase, kuras sastāvā bija Gruzdulis-Borovojs, Margita Sirsniņa un Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns, izcīnīja trešo vietu komandu stafetē, startējot sešu valstu sportistiem.
Junioru pasaules kausa posmam pieteikušies 96 sportisti no 13 valstīm - ASV, Austrijas, Itālijas, Kanādas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Taizemes, Ukrainas, Vācijas un Taivānas.