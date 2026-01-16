Ušakovs iecelts par ES budžeta galveno ziņotāju; prioritātes - atbalsts pierobežai un cīņa pret zemnieku diskrimināciju
Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušakovs (S&D) ir iecelts par Eiropas Savienības 2027. gada budžeta galveno ziņotāju. Šī ir pirmā reize vēsturē, kad kāds no Latvijas vai Baltijas valstu deputātiem ieņem šo stratēģiski nozīmīgo amatu, uzņemoties atbildību par ES galveno gada finanšu dokumentu.
"Man ir divi galvenie uzdevumi – sociāli atbildīgs Eiropas budžets kopumā, kā arī Austrumeiropas un pierobežas valstu intereses," norāda Ušakovs.
Pašlaik notiek darbs pie ES 2027. gada budžeta vadlīniju projekta, un deputāts tajā piedāvā iekļaut virkni jauninājumu. Ušakova sagatavotajā projektā īpaša uzmanība pievērsta pašvaldībām, kas atrodas pie ES ārējās robežas austrumos. Tiek atzīts, ka pierobeža cieš ne tikai no drošības riskiem, bet arī no strukturālām ekonomiskām un sociālām problēmām, tāpēc ziņotājs rosina izveidot īpašu atbalstu tieši priekš pierobežas pašvaldībām.
Tāpat sagatavotajā projektā pirmo reizi tiešā tekstā minēta nepieciešamība izbeigt Centrāleiropas un Austrumeiropas lauksaimnieku diskrimināciju, novēršot disproporcijas tiešmaksājumu un atbalsta mehānismos.
"Pierobežas pašvaldībām ir nepieciešamas mērķētas kompensācijas, nevis tikai saukļi. Savukārt lauksaimniekiem Austrumu flangā beidzot ir jāsaņem godīga attieksme, pārtraucot gadiem ilgušo nevienlīdzību," uzsver N. Ušakovs.
Būtiski, ka pierobežas reģionu kontekstā projektā tiek pieļauta iespēja finansēt robežu nostiprināšanu jeb "nepieciešamos fiziskos pasākumus", tieši izmantojot ES budžeta līdzekļus.
Kopumā sagatavotais vadlīniju projekts ir izteikti sociāli orientēts. Mājoklis dokumentā definēts kā "fundamentālas tiesības, nevis spekulāciju objekts", pirmo reizi aicinot veikt Eiropas līmeņa investīcijas mājokļu pieejamībā. Savukārt veselības aprūpē uzsvars pārvirzīts no infrastruktūras uz cilvēkresursiem, pieprasot ieviest efektīvas personāla noturēšanas stratēģijas, lai novērstu "smadzeņu aizplūšanu" no dalībvalstu veselības sistēmām.
2027. gads ir pēdējais pašreizējā daudzgadu budžeta rāmī. Vadlīniju projektā Ušakovs piedāvā paradigmas maiņu – atteikties no loģikas "pēdējā gadā jāapgūst līdzekļi par katru cenu", tā vietā izvērtējot budžeta programmu reālo atdevi un to, kā tās palīdzējušas ikvienam ES iedzīvotājam.
Strādājot pie 2027. gada budžeta, jāņem vērā sarežģītais finansiālais fons un "bumba ar laika degli" – pieaugošās "NextGenerationEU" parāda apkalpošanas izmaksas. Tiek prognozēts, ka procentu maksājumi 2027. gadā var sasniegt 10 miljardus eiro, kamēr budžetā tam ieplānoti tikai nepilni 5 miljardi, veidojot vairāk nekā 5 miljardu eiro deficītu.
Šobrīd notiek darbs pie budžeta vadlīniju ("Guidelines") izstrādes. Budžeta procedūrā tas ir pirmais un konceptuāli svarīgākais solis – politiska rezolūcija, kas definē stratēģiskās prioritātes un ietvaru, pirms Eiropas Komisija veic konkrētus skaitliskus aprēķinus. Vadlīnijas kalpo kā budžeta politiskais pamats, uz kura vēlāk tiek būvēts viss nākamā gada finanšu plānojums.
Iepriekšējā sasaukumā Ušakovs pildīja ziņotāja pienākumus par Eiropas Parlamenta administratīvo budžetu, savukārt šogad viņa atbildības joma aptver ES vispārējo budžetu. 2027. gada budžets ir īpaši būtisks, jo tas būs noslēdzošais un izšķirošais gads pašreizējā Daudzgadu finanšu rāmī.