Pie t/c “Origo” Brīvdabas fotoizstāžu galerijā atklāta ceļojošā izstāde “Arhitektūra. Inženierija. Forma un faktūra”
2026. gada 13. janvārī pie t/c “Origo” atklāta ceļojošā lielformāta fotoizstāde “Arhitektūra. Inženierija. Forma un faktūra”, kurā apkopoti un eksponēti izcili arhitektūras un inženierijas objekti. Izstādē eksponēti arhitektūras objekti un būves, kas ieguvuši godalgotas vietas konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva”, Baltijas mēroga konkursā “Ilgtspēja arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” un kuru tapšanā iesaistīti konkursā “Latvijas Gada inženieris būvniecībā” godalgoti inženieri. Izstādei ir desmitā gadskārta, tai ir liela nozīme sabiedrības izglītošanā un arī patriotisma veicināšanā.
Pie t/c “Origo” izveidotā 450 m² plašā Brīvdabas fotoizstāžu galerija ir pilsētā vienīgā šāda veida publiski pieejamā izstāžu telpa, kas apmeklētājiem pieejama 24 stundas diennaktī. Tajā visa gada garumā tiek eksponētas lielformāta fotoizstādes, atspoguļojot gan Latvijas nozīmīgākajos svētkos, gan ikdienā tvertus mirkļus. Tā ir “Linstow Baltic” dāvana pilsētai, kas kļuvusi par nozīmīgu pilsētvides sastāvdaļu un regulāru dažādu izstāžu un notikumu norises vietu, ļaujot iedzīvotājiem un pilsētas viesiem baudīt lielformāta darbus.
“Šī izstāde ir stāsts par cilvēkiem, kuru profesionālais darbs veido vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam, mācāmies, pārvietojamies un atpūšamies. Fotogrāfijās iemūžinātas nezūdošas vērtības – tā ir arhitektūra, kas kalpo cilvēkam un sabiedrībai. Rīga aug un attīstās, un to redzam ik dienu – kvalitatīva arhitektūra un inženierija nav greznība, bet ieguldījums mūsu cilvēkos. Milzīgs prieks, ka izstāde atrodas pie tirdzniecības centra “Origo”, jo tur ik dienu pārvietojas tūkstošiem cilvēku, kuriem ir iespēja iepazīties ar Latvijas arhitektūras un inženierijas pērlēm. Paldies visiem, kas piedalījušies šīs izstādes tapšanā, un aicinu ikvienu apstāties, ieskatīties, iedvesmoties un lepoties ar Latvijā radīto,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
“Atklājot jauno lielformāta brīvdabas izstāžu sezonu pie t/c “Origo”, mums ir būtiski izcelt arhitektūru un inženieriju kā sabiedrībai nozīmīgas vērtības, kas veido kvalitatīvu, ilgtspējīgu un mūsdienīgu pilsētvidi. Šogad īpašs gandarījums ir par “SATEKLES BIZNESA CENTRU” – vienu no jaunākajiem un vērienīgākajiem “Linstow Baltic” projektiem, kas kļuvis par būtisku “Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” attīstības stūrakmeni. Tā starptautiskā atzinība, tostarp augstākie novērtējumi digitālās būvniecības un ilgtspējas jomā, apliecina, ka inovatīva domāšana, precīza inženierija un arhitektūras kvalitāte var radīt vidi, kas ir vērtīga gan šodien, gan nākotnē. Aicinām ikvienu iepazīt izcilus Latvijas arhitektu un inženieru darbus Brīvdabas fotoizstāžu galerijā pie t/c “Origo”, kas jau vairāk nekā desmit gadus kalpo kā atvērta platforma profesionālu sasniegumu un laikmetīgas domas atklāšanai publiskajā telpā,” – uzsver Evija Majevska, “Linstow Baltic” un multifunkcionālā centra “Origo” komercdirektore.
Ceļojošās izstādes organizē biedrība “Building Design and Construction Council” (BDCC) Gunitas Jansones un Agritas Lūses vadībā (www.buvniekupadome.lv). Caur fotogrāfu objektīvu acīm tverti labākie rakursi un iemūžinātas nezūdošas vērtības, kas ir pamats kultūrai (jo tiek modernizēts teātris), mobilitātei (jo tiek būvēti ceļi un tilti), dzīves un dabas vides kvalitātei (jo top jauni dzīvojamie kvartāli, biroja mājas, klīnikas, publiskās ārtelpas projekti, bērnudārzs). Izstādē vērojams, kā koks pilnvērtīgi kļuvis par konkurentu citiem būvmateriāliem, jo ir dabisks un sniedz gan konstruktīvu noturību, gan ir bezgala patīkams taustei un acij.
Izstādi atklāja Gunita Jansone, BDCC vadītāja, Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs, Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs, Evita Domello, MONUM valdes locekle, Valdis Kalns, Latvijas valsts mežu Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs, Kristaps Ceplis, biedrības Zaļās mājas vadītājs, Latvijas koka būvniecības klastera izpilddirektors.
Izstādes atbalstītāji Aimasa, Pro Dev, MONUM, Selva Būve, SMA, 3A, VIA, Projekts 3.
SATEKLES BIZNESA CENTRS
2025. gadā ekspluatācijā nodotais A klases “SATEKLES BIZNESA CENTRS” ir nākamais solis “Rīgas Centrālā Biznesa Rajona” attīstībā, sekmējot ilgtspējīgas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides izveidi.
ALTOP industriālais parks Daugavpilī
“ALTOP” viedās specializācijas uzņēmumiem piedāvā mūsdienīgu, energoefektīvu A klases ēku ar vairāk nekā 11 107 m2 iznomājamo platību.
Koka iespējas TZMO ēkā
Pirmā sajūta, kas ēkā ieskauj jebkuru nācēju un darbinieku, ir smarža. Dzīva koka un dabas smarža!
Strauta ielas pārmaiņas Valmierā
Valmieras pašvaldības speciālistu rūpes par pilsētas attīstību, radot tās iedzīvotājiem un pilsētas viesiem patīkamu un ērtu vidi, izpaužas arī projektā “Strauta ielas pārbūve”.
Neatkarības laukums Ogrē
Neatkarības laukuma izbūve pie vēsturiskā Ogres Tautas nama ir vēl viens ievērojams pienesums pilsētai un tās vērtību spodrināšanai.
Gaujas tilta pārbūve Rāmniekos
Pārbūves rezultātā izveidota 7 m plata brauktuve ar divvirzienu satiksmi līdzšinējās vienvirziena satiksmes vietā.
Tilts pār Gauju Melnbāržos
Jaunā tilta platums ir 8,3 m ar 7 m platu brauktuvi, tādējādi nodrošinot ērtu un drošu satiksmi gan iedzīvotājiem ceļā uz Jaunpiebalgu, gan lauksaimniecības tehnikas pārvietošanai.
Koka bērnudārzs Salaspilī
Koka bērnudārzs jeb Salaspils 7. pirmsskolas izglītības iestāde ir izcila divstāvu koka būve publiskā būve.
1. vieta konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2024” nominācijā “Koka būve”.
Latgales atlanti – māju un debesu sargi
Arhitekta Inta Pujāta privātā iniciatīva – māju vārti ar lielizmēra koka skulptūrām “Atlanti” ir vides objekts ar semantisku jēgu.
“ExPorto” izklaides centrs Rīgā
Teju 150 m garš izstieptas formas būvapjoms ar diviem virszemes stāviem iegūlis starp aktīvo pilsētas maģistrāli un Andrejostas akvatoriju.
Latvijas valsts mežu klientu centrs Valmiermuižā
Klientu centrs “LVM” Rietumvidzemes reģionā ir trešais īstenotais tipveida projekts, divi citi atrodas Dundagā un Jelgavā.
“Mārpagalmu” oāze Āgenskalnā
Vienā no pieprasītākajiem Rīgas mikrorajoniem – Āgenskalnā –, sakārtojot iepriekš degradētu teritoriju netālu no apmeklētāju iecienītās atpūtas un pastaigu vietas apkārt Māras dīķim, ir uzbūvēts daudzdzīvokļu māju komplekss “Mārpagalmi”.
Rēzeknes investīcijas nākotnes attīstībā
Rēzeknē, Brīvības ielā 23, Kovšu ezera krastā 2021.–2024. gadā tika īstenots apjomīgs projekts, kas ietvēra rekreācijas centra būvniecību, autostāvvietu un piebraucamo ceļu izbūvi.
Valmieras teātra spožās pārvērtības
Pēc pārbūves, kas ietvēra energoefektivitātes paaugstināšanu, vairāku tehnisko sistēmu un struktūras modernizāciju, teātris ir gatavs turpināt radošo darbību.
Latvijas Mikroķirurģijas centrs
Rīgā, Brīvības gatvē 332 pārbūves rezultātā savu mājvietu atradis Latvijas Mikroķirurģijas centrs – nacionālās nozīmes ārstniecības iestāde, kurā tiek veikti unikāli mikroķirurģijas un rekonstruktīvās ķirurģijas risinājumi.
ong>“Riga Makerspace”
Moderna prototipēšanas darbnīca, kas kļuvusi par nozīmīgu centru Latvijas radošajām industrijām, uzņēmējdarbībai un izglītībai, pēc pārbūves durvis vēra 2025. gada vasaras nogalē.
Ostas ielas promenāde Ventspilī
Ventspilī 2024. gada pavasarī noslēdzās Ostas ielas pārbūves process, kas notika vairākos posmos. Promenāde ir kļuvusi cilvēkiem draudzīga un arhitektoniski estētiska, tā ir noslēdzošais posms Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotajā pievedceļu atjaunošanas un pārbūves projektā.
Modernākais auto dīlercentrs
Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē durvis vēris jaunais “Autobrava Motors” dīlercentrs – moderna dizaina funkcionāli pārdomāts komplekss, kas iezīmē jaunu kvalitātes latiņu auto mazumtirdzniecībā.
Viesnīca Amrita – rūpēs par klientiem
Viesnīca «Amrita», četrzvaigžņu viesnīca Liepājā, durvis vēra 1997. gadā un jau teju 30 gadus piedāvā augstas kvalitātes standartiem atbilstošu atpūtu gan tūristiem, kas apmeklē Liepāju, izbaudot atpūtas iespējas, gan biznesa ceļotājiem.
Romantika Ķemeru parka
Atjaunoti divi nelieli, gandrīz identiski akmens mūra tiltiņi pāri Vēršupītei Ķemeru Nacionālā parka. Tie izteiksmīgi, romantiski un gleznaini, iekļauti pastaigu taku maršrutā.
Jūras parks Saulkrastos
Projekta īstenošanas mērķis bija publiskās ārtelpas attīstīšana Saulkrastu pilsētas teritorijās, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību, tostarp izveidojot ilgtspējīgu infrastruktūru dabas resursu aizsardzībai, vides uzlabošanai un antropogēnās slodzes samazināšanai .