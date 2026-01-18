Pārsteigums ceļotājiem: šī vieta Eiropā nosaukta par pasaulē populārāko galamērķi 2026. gadā
Šī vieta, ko nereti dēvē par "Eiropas Havaju salām", atzīta par pasaulē populārāko tūrisma galamērķi 2026. gadā.
Pasaules trendīgākais galamērķis 2026. gadā
Saskaņā ar platformas "TripAdvisor" jaunāko "Travelers’ Choice Awards" reitingu Portugālei piederošā sala Madeira var lepoties ar iespaidīgām ainavām, dārziem, ziediem un lielisku tropisku klimatu.
Reitinga veidotāji uzsver, ka gar Madeiras piekrasti izvietotas daudzas pludmales. Starp pazīstamākajām ir Kaljeta (Calheta) — viens no labākajiem kūrortiem Madeirā.
Šī pludmale izceļas ar zeltainām smiltīm, kristāldzidru ūdeni un jahtu piestātni. Tāpat pludmale ir lieliski piemērota dažādiem ūdens sporta veidiem, piemēram, kanoe airēšanai un vindsērfingam.
Turklāt Lidu rajonā — populārā kūrorta apkaimē Portugāles salas galvaspilsētā Funšalā — ir gan liels, gan mazs brīvdabas baseins ar jūras ūdeni, kuriem ir arī tieša piekļuve okeānam.
Savukārt golfa cienītājiem Madeiras salā pieejami vairāki augstākās klases golfa laukumi, tostarp arī Funšalā.
10 populārākie tūrisma galamērķi pasaulē 2026. gadā pēc "TripAdvisor" versijas
- Madeira, Portugāle
- Tbilisi, Gruzija
- Čikāga, ASV
- Kuinjona, Vjetnama
- Puerto Eskondido, Meksika
- Milāna, Itālija
- Glāzgova, Lielbritānija
- Abū Dabī, AAE
- Resifi, Brazīlija
- Sankarlosa de Bariloče, Argentīna
Jāatzīmē, ka reitings sastādīts, balstoties uz tūkstošiem platformas lietotāju atsauksmju.