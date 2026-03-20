Šodien 00:10
Latvijas vārtsargs Gudļevskis ieved komandu DEL ceturtdaļfinālā
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis piektdien palīdzēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" komandai izcīnīt uzvaru un iekļūt Vācijas hokeja līgas (DEL) ceturtdaļfinālā.
"Fischtown Pinguins" izslēgšanas turnīra pirmās kārtas otrajā spēlē viesos ar 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) uzveica Nirnbergas "Ice Tigers" un sērijā līdz divām uzvarām panāca 2-0. Gudļevskis šajā mačā atvairīja 28 no 30 metieniem jeb 93,33% raidījumu.
Alberta Šmita pārstāvētā Minhenes "Red Bull" pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, kurā tiksies ar Ingolštates ERC. "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai bija jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.