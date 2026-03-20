Šodien 00:02
Bedrītis/Rinkevičs iekļūst "Challenge" turnīrā izslēgšanas spēlēs
Latvijas pludmales volejbola duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs piektdien Meksikā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Challenge" turnīrā uzvarēja vienā no divām apakšgrupas spēlēm un "play off" sāks no pirmās kārtas.
Kvalifikāciju pārvarējuši Bedrītis/Rinkevičs, kuri izsēti ar 24. numuru, H grupas pirmajā mačā ar 2-1 (16:21, 22:20, 15:9) uzvarēja izraēliešus Eilonu Elazaru/Kevinu Kuzmičovu (9.). Savukārt, cīnoties par pirmo vietu grupā, latvieši ar 0-2 (22:24, 22:24) zaudēja austriešiem Juliānam Herlam un Laurencam Gresigam (25.) un izslēgšanas spēles sāks no pirmās kārtas.
Jau ziņots, ka kvalifikācijā Latvijas duets no pirmās kārtas bija brīvs, bet otrajā ar 2-1 (18:21, 21:18, 15:12) tika pieveikti Levs Prīma/Djego Peress (14.) no ASV. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.