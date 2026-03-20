Amerikānis Džordans Entonijs pasaules čempionātā telpās izcīna zelta medaļu 60 metru sprintā
21 gadu vecais ASV sprinteris Džordans Entonijs piektdien Toruņā notiekošajā pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās izcīnīja zelta medaļu 60 metru sprintā.
Spraigā finālskrējienā Entonijs finišēja 6,41 sekundē, par četrām sekundes simtdaļām pārspējot jamaikieti Kišeinu Tompsonu un savu tautieti Treivonu Bromelu. Tompsonu un 2016. gada pasaules čempionu telpās Bromelu šķīra tikai viena sekundes tūkstošdaļa. Uzreiz aiz pirmā trijnieka palika brits Džeremaija Azu, kuram līdz godalgai pietrūka vienas sekundes simtdaļas.
ASV zelta medaļu nodrošināja arī Čeisa Džeksone lodes grūšanā, kura uzvarēja ar rezultātu 20,14 metri. Sudraba medaļu ar 19,78 metriem izcīnīja iepriekšējo divu meistarsacīkšu čempione kanādiete Sāra Mitone, bet bronzu ar jaunu Zviedrijas rekordu - 19,75 metriem - guva Akselīna Juhansone.
Trīssoļlēkšanā otrajā čempionātā pēc kārtas nepārspēts bija Itālijas sportists Endijs Diass, kuram padevās 17,47 metrus tāls lēciens. Sudraba medaļu ar 17,33 metriem izcīnīja jamaikietis Džordans Skots, kurš lēca trīs centimetrus tālāk par bronzas ieguvēju Jaseru Triki no Alžīrijas.
Jau ziņots, ka pirms tam par čempioni augstlēkšanā kļuva Ukrainas sportiste Jaroslava Mahučiha. Pasaules čempionāts vieglatlētikā telpās Toruņā noslēgsies svētdien.