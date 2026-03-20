Batņa gūst vārtus un rezultatīvi piespēlē Somijas līgas "play-off" pirmajā spēlē
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa piektdien Somijas augstākās hokeja līgas izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, palīdzot Lahti "Pelicans" ar 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) pārspēt Jiveskiles JYP.
Mača 16. minūtē Batņa piedalījās uzbrukumā, kurā viesi panāca 1:0, bet otrā perioda devītajā minūtē latvietis bija pārāks izgājienā pret pretinieku vārtsargu - 2:1. Latviešu uzbrucējs uz ledus bija 18 minūtes un 17 sekundes, četras reizes meta pa vārtiem, uzvarēja astoņos no 12 iemetieniem, tika pie divām soda minūtēm un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. Pamatturnīrā Batņa 33 mačos guva deviņus vārtus un atdeva 14 rezultatīvas piespēles.
Turpretī ar zaudējumu "play-off" pirmo kārtu sāka aizsargs Artūrs Andžāns un Hemēnlinnas HPK, kas viesos ar 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) atzina Raumas "Lukko" pārākumu. Vārtsarga Gustava Dāvja Grigala pārstāvētā Lapēnrantas "SaiPa" jau nodrošinājusi vietu ceturtdaļfinālā. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".