Latvijas parapaukotājs Oļegs Garkuls-Gurēvičs izcīna trešo vietu Pasaules kausa posmā ratiņpaukošanā.
Citi sporta veidi
Vakar 23:33
Garkuls-Gurēvičs Pasaules kausa posmā ratiņpaukošanā izcīna bronzu
Latvijas parapaukotājs Oļegs Garkuls-Gurēvičs piektdien Budapeštā aizvadītajā Pasaules kausa posmā ratiņpaukošanā izcīnīja trešo vietu sacensībās ar špagu.
Garkuls-Gurēvičs bija izsēts ar pirmo numuru 31 dalībnieka konkurencē un bija starp tiem 12 sportistiem, kuriem nebija jāaizvada cīņas apakšgrupās. Izslēgšanas cīņas Garkuls-Gurēvičs sāka no astotdaļfināla, kurā ar 15:3 uzvarēja amerikāni Noā Hansenu (16.), bet ceturtdaļfinālā ar 15:13 uzveica francūzi Tomā Tačdžianu (9.). Pusfinālā Garkuls-Gurēvičs ar 9:15 piekāpās francūzim Joanam Peteram (5.), sacensības noslēdzot dalītā trešajā vietā.
Garkuls-Gurēvičs šogad startēja arī Pasaules kausa posmā Itālijā, kurā sacensībās ar špagu piedzīvoja zaudējumu astotdaļfinālā un ierindojās devītajā pozīcijā 33 parasportistu konkurencē.