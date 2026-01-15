Ar ko īpaša jaunā elektriskā Cayenne? Apskati to klātienē "Porsche Latvija" autosalonā
2025. gada 19. novembrī Porsche oficiāli izziņoja populārā apvidus auto Cayenne ceturtās paaudzes iznākšanu. Jau krietni pirms pirmizrādes jauno SUV flagmani apvija noslēpumainas baumas, kuras izklīdina pirmā reālā jaunās paaudzes automašīna kas uz brīdi paviesojusies Latvijā.
"Porsche Cayenne stāsts sākās jau 2002 gadā. Tad tā bija benzīna automašīna. 2010. gadā parādījās plug-in hibrīds. Šodien esam nonākuši līdz pilnībā elektriskai automašīnai. Tas ir pilnīgi jauns un visu laiku jaudīgākais Porsche," klāsta Porsche Latvija tirdzniecības vadītājs Andris Ieviņš.
Uz Porsche salona sienas tā arī stāv rakstīts - 1156 zirgspēki, 1500 Nm un 2,5 sekundes līdz "simtam''. “Tik ātra ir tikai Porsche 911 Turbo S,” apgalvo Ieviņš. Bet vai Porsche Cayenne Electric tehniski balstīta uz degvielas modeļa? “Nē, tas ir pilnībā jauns modelis,” uzsver Ieviņš. Cayenne Electric ir divi elektromotori, aizmugurējam ir eļļas dzesēšana, kamdēļ no mazāka izmēra motora iespējams panākt vairāk jaudas. Porsche kas tāds izmantots pirmoreiz, un daudzas tehnoloģijas aizgūtas no Formula E un Porsche 919.
Maksimālā sniedzamība ar vienu uzlādi ir 623 km. Un, jā - elektriskā Cayenne ir ātra. Sasodīti ātra - 260 km/h.
“Galvenais nav pēc iespējas lielāka baterija, bet ātra uzlāde,” tā Ieviņš. 800 voltu platforma un jaunākās vadības tehnoloģijas ļauj izmantot pat 400 kW jaudīgus lādētājus, kur tādi pieejami. Tad uzlāde no 10 līdz 80% aizņem vien 16 minūtes. “Pietiek desmit minūšu, lai nobrauktu 300 km.”
Arī Cayenne Electric kabīne ir pilnīgi jauna pasaule. Pirmo reizi ir pieejama digitālā atslēga, kas ļauj piesaistīt astoņus lietotājus. Ja tālruņa baterija nosēžas, automašīna tik un tā to atpazīst un atslēdz auto. Un tas ne tuvu nav viss, ko pieprot Porsche Cayenne Electric. “Ja iebraucam strupceļā un netiekam ārā, automašīna atpazīst ceļu un pati izbrauc ārā,” saka Ieviņš.
Paneļa arhitektūru veido trīs lieli, nedaudz ieliekti ekrāni, taču Porsche nav atteicies no īstām pogām, piemēram, klimata kontrolei. “Te ir arī labs ir paliktnis. Ja kaut ko daram ekrānā, ir kur roku uzlikt,” saka Ieviņš. Un Cayenne kļuvusi arī lielāka par benzīna modeli. Salons ir plašāks gan priekšā, gan aizmgurē, kur tagad arī ir regulējami sēdekļi. Apsildāmi šeit ir ne tikai paši sēdekļi, bet arī citas salona daļas - roku balsti gan priekšā, gan aizmugurē.
Trasē lieti noderēs aktīvā aerodinamika. Aktīvs elektriskajā Cayenne ir itin viss - no spoilera virs aizmugurējā stikla līdz žalūzijām bamperī.
Savukārt aizvari aizmugurē paredzēti gaisa plūsmas uzlabošanai jau aiz automašīnas. Pēc tā visa nemaz nepārsteidz, ka elektriskajai Cayennei pieejama arī Active Ride balstiekārta. Bremzes jau vizuāli izskatās ļoti jaudīgas, taču pēc Andra Ieviņa vārdiem nemaz tik bieži netiks lietotas: “Lielākoties automašīna bremzē ar motoru, un darba bremzes nav nepieciešamas.”
Uzlādes savienojums atrodas abās automašīnas pusēs, un Cayenne Electric būs pirmais Porsche, kas atbalsta bezvadu uzlādi no grīdā iestrādātas plāksnes. Uzzinot to visu, pamazām top saprotama pasaules autopreses un blogeru apsēstība ar jauno Cayenne. Tas būs principiāli citāds Porsche elektromobilis. Bet kad jaunā Porsche Cayenne Electric gaidāma Latvijā?
"Jaunās Cayenne Electric pasūtāmas no novembra beigām, bet fiziski automašīnas pie mums nonāks pavasarī," tā Ieviņš. Jauno Porsche Cayenne Turbo Electric gan līdz 17. janvāri iespējams aplūkot Porsche Latvija autosalonā.