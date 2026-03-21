VIDEO: ja viņš ātri nenoreaģētu... iemūžināts nervus kutinošs skats uz A7 šosejas
Satiksmes noteikumu ievērošana ir vienmēr aktuāla tēma. Viena nepareiza kustība pie stūres var maksāt dzīvību.
Par kādu visai satraucošu situāciju uz A7 šosejas ziņo "Sadursme.lv". Tiek vēstīts, ka aculiecinieks 20. martā, piektdien, iemūžināja video, kurā redzams, kā "Ecolines" autobusa vadītājs veic pārgalvīgu apdzīšanas manevru.
Aculiecinieks norāda, ka aiz autobusa braukušas vairākas automašīnas, kuru vadītājiem nācās strauji reaģēt, lai izvairītos no iespējama sadursmes riska.
Ziņots, ka šoreiz nelaime tika novērsta, un neviena persona necieta.
Jūlija Jurāne, Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, norāda Jauns.lv, ka aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 21 persona. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 534 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 231 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.