Lasmane ieņem 12. vietu pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās trīssoļlēkšanā
Latvijas sportiste Rūta Kate Lasmane sestdien Toruņā pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās trīssoļlēkšanas sacensībās ieņēma 12. vietu.
Pirmais mēģinājums latvietei netika ieskaitīts, bet otrajā viņa aizlēca 13,23 metrus tālu. Trešajā piegājienā Lasmane sasniedza 13,22 metrus, taču neiekļuva starp desmit labākajām, lai kvalificētos ceturtajam mēģinājumam.
Lasmane noslēdza sacensības 12. vietā 17 sportistu konkurencē.
Uzvaru ar sasniegtiem 14,95 metriem izcīnīja kubiete Lejanisa Peresa Ernandesa, kura sasniedza pasaules labāko rezultātu šosezon.
Otro vietu ar 14,86 metriem ieņēma Julimara Rohasa no Venecuēlas, bet senegāliete Salī Sarra ar 14,70 metriem noslēdza labāko trijnieku.
Latvijai čempionātā piešķirta viena sportista kvota, ņemot vērā, ka šoreiz neviens no Latvijas vieglatlētiem nebija kvalificējies čempionātam. Izmantojot šo iespēju, Latviju sacensībās pārstāvēja Lasmane.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā telpās Toruņā noslēgsies svētdien.