Ukrainas delegācija Floridā tikusies ar ASV pārstāvjiem
Ukrainas delegācija sestdien ASV tikusies ar Savienoto Valstu pārstāvjiem, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas mediji vēsta, ka tikšanās notika Floridā.
ASV vadītie centieni izbeigt Krievijas karu pret Ukrainu apstājušies, kopš ASV un Izraēla februāra beigās sāka uzbrukumus Irānai, kas atbildējusi ar triecieniem Persijas līča valstīm un Hormuza šauruma faktisku nobloķēšanu.
Krievijas un Ukrainas pārstāvji pēdējo reizi tikās Ženēvā februārī.
"Mūsu komanda šobrīd atrodas Amerikā. Šodien jau bija tikšanās," savā ikvakara uzrunā paziņoja Zelenskis, sīkāk neiedziļinoties.
"Komandas turpinās sarunas arī rīt. Svarīgākais ir saprast, cik lielā mērā Krievija ir gatava virzīties uz patiesu kara izbeigšanu," piebilda Zelenskis.
ASV sarunās pārstāv prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners, bet Ukrainu - Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs, ziņoja Ukrainas mediji.