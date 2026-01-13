Latvijā gada vidējā inflācija pērn bija 3,7%
Latvijā gada vidējā inflācija pagājušajā gadā bija 3,7%, informē Centrālā statistikas pārvalde.
Vienlaikus 2025. gada decembrī Latvijā patēriņa cenas, salīdzinot ar novembri, samazinājās par 0,1%, bet gada laikā - 2025. gada decembrī salīdzinājumā ar 2024. gada decembri - patēriņa cenas palielinājās par 3,5%.
Statistikas pārvaldē norāda, ka būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2025. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, bija alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem (-0,2 procentpunkti), apģērbam un apaviem (-0,1 procentpunkts), veselības aprūpei (-0,1 procentpunkts), kā arī ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts) un ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās par 0,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kāpumu šajā grupā mēneša laikā akciju noslēgumu rezultātā bija kafijai (+4,1%). Galvenokārt noslēdzoties akcijām, dārgāks bija siers un biezpiens (+2,5%), augļu un dārzeņu sulas (+5,1%), konditorejas izstrādājumi (+1,5%), saldējums (+2,2%), maize (+0,4%) un atspirdzinošie dzērieni (+3%). Dārgākas kļuva arī žāvētas, kūpinātas vai sālītas zivis (+7,5%).
Savukārt cenu vidējais līmenis mēneša laikā samazinājās svaigiem augļiem (-3,3%). Akciju rezultātā cenas samazinājās sviestam (-7%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (-1,5%), miltiem un citiem graudaugiem (-4,8%), makaronu izstrādājumiem (-4,4%), piena produktiem (-1,1%), mājputnu gaļai (-0,9%) un brokastu pārslām (-7,4%).
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 2,1%. Alkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 3,3%, ko galvenokārt ietekmēja akcijas stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem un vīnam. Cena saruka arī alum. Tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis mēneša laikā saglabājās nemainīgs.
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā samazinājās vidēji par 2,1%. Apģērbu cenas samazinājās par 1,4%, kamēr apavi kļuva lētāki par 4,9%.
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,3%. Būtiskākais cenu kāpums grupā bija siltumenerģijai (+1,3%). Dārgāka bija arī ūdensapgāde (+4,9%) un kanalizācijas pakalpojumi (+6,5%). Savukārt lētāka bija elektroenerģija (-1,9%) un mājokļa īre (-0,8%).
Veselības aprūpes grupā mēneša laikā vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,8%. Būtiskākā ietekme uz cenu kritumu grupā akciju rezultātā bija farmaceitiskajiem produktiem (-2%).
Ar transportu saistītās preces un pakalpojumi mēneša laikā kļuva dārgāki par 1%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums pasažieru aviopārvadājumiem. Sadārdzinājās pasažieru pārvadājumi pa autoceļiem. Degviela kļuva lētāka par 1,2%, tostarp dīzeļdegviela - par 1,5%, benzīns - par 1,1%, savukārt auto gāze kļuva dārgāka par 0,2%.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums mēneša laikā bija mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem un rotaļlietām. Savukārt cenas pieauga daiļliteratūras grāmatām, barībai lolojumdzīvniekiem un ziediem.
2025. gada decembrī, salīdzinot ar 2024. gada decembri, lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām bija ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem (+1,2 procentpunkti), galvenokārt pieaugot elektroenerģijas cenām. Būtiska ietekme bija arī pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem (+1,1 procentpunkts), dažādu preču un pakalpojumu grupai (+0,2 procentpunkti), ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti), kā arī veselības aprūpei (+0,2 procentpunkti).
Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 4,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu šajā grupā gada laikā bija kafijai (+26,4%), mājputnu gaļai (+15,9%), olām (+17,4%), šokolādei (+16%) un konditorejas izstrādājumiem (+6,7%). Dārgākas bija arī žāvētas, kūpinātas vai sālītas zivis (+24,1%), žāvēta, sālīta vai kūpināta gaļa (+2,2%), liellopu gaļa (+24,7%), augu eļļa (+13,2%), konservētas vai pārstrādātas zivis un jūras velšu izstrādājumi (+7,4%), žāvēti augļi un rieksti (+11,9%), jogurts (+4,1%), svaigi dārzeņi (+1,4%), tēja (+8,6%) un maize (+0,8%).
Savukārt lētāks bija sviests (-9,3%), milti un citi graudaugi (-7,1%), olīveļļa (-12,5%), svaigi augļi (-2,2%), kartupeļi (-7,6%), cūkgaļa (-1,4%), kā arī brokastu pārslas (-8,7%).
Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 6,9%. Gada laikā būtiskākais cenu kāpums bija elektroenerģijai (+13,5%). Dārgāka bija siltumenerģija (+3,9%), mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi (+7,9%), ūdensapgāde (+10,3%), kanalizācijas pakalpojumi (+13,5%). Cenas pieauga arī mājokļa īrei (+7,3%), mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumiem (+10,3%), atkritumu savākšanai (+5,1%), dabasgāzei (+2,2%). Savukārt lētāks bija cietais kurināmais (-1,8%), materiāli mājokļa uzturēšanai un remontam (-1,5%).
Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis kāpa par 2,5%. Gada laikā dārgāki kļuva zobārstniecības pakalpojumi, ārstu speciālistu pakalpojumi, medicīnas analīžu laboratoriju un rentgenoloģijas centru pakalpojumi. Savukārt lētāki bija farmaceitiskie produkti.
Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā pieauga par 2,6%, sadārdzinoties televīzijas abonēšanas maksai, atpūtas un sporta pakalpojumiem, daiļliteratūras grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem, barībai lolojumdzīvniekiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Lētāki bija ziedi.
Restorānu un viesnīcu pakalpojumiem vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās par 4,2%. Dārgāki bija ēdināšanas pakalpojumi, tostarp cenu kāpums bija restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem (+4,3%), ēdnīcu pakalpojumiem (+6,4%) un ātrās ēdināšanas pakalpojumiem (+7,9%). Viesnīcu pakalpojumiem gada laikā cenas samazinājās par 4,6%.
Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas gada laikā pieauga par 4%, ko galvenokārt ietekmēja pieaugums uzturēšanās maksai veco ļaužu pansionātos. Dārgākas bija personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi, juvelierizstrādājumi, frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi. Savukārt lētāka bija autotransportlīdzekļu apdrošināšana.
Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kāpums gada laikā bija tabakas izstrādājumiem, apģērbiem, telekomunikāciju pakalpojumiem, pasažieru aviopārvadājumiem, augstākajai izglītībai, pirmsskolas izglītībai, personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam, pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem. Savukārt lētāka bija degviela (-1,6%), alus, vīns, stiprie alkoholiskie dzērieni, lietotas automašīnas.
Jau vēstīts, ka 2024. gadā Latvijā gada vidējā inflācija bija 1,3%, 2023. gadā - 8,9%, 2022. gadā - 17,3%, 2021. gadā - 3,3%, 2020. gadā - 0,2%, 2019. gadā - 2,8%, 2018. gadā - 2,5%, 2017. gadā - 2,9%, bet 2016. gadā - 0,1%.