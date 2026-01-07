LIAA un "Michelin" vienojas par sadarbības turpināšanu līdz 2028. gadam
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2025. gada nogalē noslēgusi jaunu sadarbības līgumu ar starptautisko gastronomijas ceļvedi "Michelin Guide" par Latvijas dalību programmas īstenošanā nākamajā trīs gadu periodā no 2026. līdz 2028. gadam.
Sadarbības mērķis ir stiprināt Latvijas starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju, attīstot gastronomijas tūrismu kā augstas pievienotās vērtības nozari, vienlaikus motivējot nozari investēt kvalitātē, servisā un inovācijās gastronomijas jomā.
“Dalība "Michelin" ceļvedī dod izmērāmu atdevi Latvijas ekonomikai un tūrisma nozare šo iniciatīvu novērtē kā būtisku ieguldījumu Latvijas tūrisma tēla veidošanā. Starptautiskā prakse liecina, ka gastronomijas tūrisms kļūst par arvien nozīmīgāku segmentu, turklāt viesi, kas ceļo augstvērtīgas virtuves dēļ, mēdz uzturēties ilgāk un tērēt vairāk, tādēļ turpināsim sadarbību ar "Michelin",” tā LIAA pārstāve Vita Balode-Andrews, piebilstot, ka tiks turpinātas sarunas par kopīgu Baltijas valstu iekļaušanos "Michelin" ceļvedī, lai efektīvāk uzrunātu ārvalstu viesus kā vienotam Baltijas tirgum.
Jaunais līgums ar "Michelin" ceļvedi nodrošinās sadarbības pēctecību un ļaus turpināt darbu pie Latvijas gastronomijas piedāvājuma starptautiskās atpazīstamības, kā arī motivēs restorānus nodrošināt nemainīgi augstus kvalitātes standartus un konkurētspēju Baltijas un Ziemeļeiropas reģionā. Tāpat "Michelin Guide" saskaņā ar noslēgto līgumu trīs gadu periodā nodrošinās Latvijas publicitāti un citas mārketinga aktivitātes savos komunikācijas kanālos.
Dalība "Michelin" ceļvedī Latvijai izmaksās 380 tūkstošus eiro gadā un pretendents izvēlēts sarunu procedūras rezultātā.
"Michelin Guide" Latvijas izlasē šobrīd iekļauti 34 restorāni (tostarp 27 Rīgā un 7 ārpus galvaspilsētas).
Latvijā ir divi restorāni, kam piešķirta MICHELIN zvaigzne:
JOHN Chef’s Hall (Rīga) un Max Cekot Kitchen (Rīga).
Bib Gourmand nominācija piešķirta pieciem Latvijas restorāniem:
Milda (Rīga); Shōyu (Rīga); Snatch (Rīga); SMØR Bistro (Rīga); H.E. Vanadziņš (Cēsis)
"Michelin" Zaļā zvaigzne (par ilgtspēju restorāna darbībā) piešķirta vienam restorānam:
Pavāru māja (Līgatne)
Savukārt "Michelin Guide" Latvia 2026 izlases restorānu sarakstā iekļauti:
3 Chefs, 36.Line, Akustika, B7, BABO, Barents, Barents Cocktail & Seafood Bar, Chef’s Corner, COD, Entresol, Ferma, Kest, Le Dome, LOWINE, Māsa, MO, Neiburgs, Riviera, Seasons, Stage 22, Tails, TAURO, The Catch, Whitehouse, ZOLTNERS, JOHN.
Par LIAA
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.