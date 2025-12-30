Jauns gads, jauni apkures tarifi: kur gaidāms pieaugums?
Siltumenerģijas tarifi no 1. janvāra samazināsies trim, bet palielināsies septiņiem regulējamiem komersantiem, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).
SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs skaidro, ka dabasgāzes cena TTF biržā turpina saglabāties zemā līmenī - 28 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir tuvu zemākajam rādītājam kopš 2024. gada aprīļa. Gada laikā cenas sarukušas par aptuveni 40%, galvenokārt pateicoties augstajiem sašķidrinātās dabasgāzes ASV eksporta apjomiem un stabilām piegādēm no Norvēģijas.
Tuvojoties janvāra aukstākajiem periodiem, dabasgāzes pieprasījums varētu pieaugt, jo jaunākās prognozes liecina par zemāku temperatūru un mazāku vēja daudzumu Eiropā, kas palielinātu apkures intensitāti. Vienlaikus būtiska loma ir arī citu energoresursu cenu dinamikai - šķeldas cena patlaban ir 25 eiro par megavatstundu, bet oglekļa dioksīda (CO2) kvotu cena ir pieaugusi līdz 88 eiro par tonnu. Šie faktori turpinās ietekmēt siltumenerģijas tarifu līmeni tuvākajos mēnešos.
No 2026. gada 1. janvāra zemāki siltumenerģijas tarifi apstiprināti SIA "Adven Sigulda" Siguldā - 94,57 eiro par megavatstundu, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" Aucē un Bēnes ciemā - 65,71 eiro par megavatstundu, SIA "VNK serviss" Ugālē - 81,93 eiro par megavatstundu, Blāzmas ciemā - 87,75 eiro par megavatstundu, Užavas pagastā - 115,92 eiro par megavatstundu, Vārves pagastā - 109,35 eiro par megavatstundu, Stiklu ciemā - 122,89 eiro par megavatstundu un Jūrkalnes ciemā - 93,79 eiro par megavatstundu.
Savukārt augstāki siltumenerģijas tarifi apstiprināti SIA "Aizkraukles siltums" Aizkraukles pilsētā un Iršu pagastā - 77,08 eiro par megavatstundu, SIA "Adven Latvia" Cēsīs - 84,67 eiro par megavatstundu, SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" Piņķos, Mārupes ciemā, Skultes ciemā un Tīraines ciemā - 95,60 eiro par megavatstundu, SIA "Jēkabpils siltums" Jēkabpils pilsētā, Brodu ciemā, Kūku ciemā, Mežāres ciemā, Spunģēnu ciemā un Variešu ciemā - 80,71 eiro par megavatstundu, SIA "Jūrmalas siltums" - 86,8 eiro par megavatstundu, SIA "Valmieras ūdens" - 80,28 eiro par megavatstundu, SIA "VNK serviss" Usmas ciemā - 93,39 eiro par megavatstundu, Piltenē - 76,03 eiro par megavatstundu un Tārgalē - 72,21 eiro par megavatstundu.
SPRK vērtēšanā 29. decembrī bija 23 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un viens komersantu pašu noteiktais siltumapgādes tarifu projekts. SPRK ik nedēļu saņem siltumenerģijas tarifus vērtēšanai, tostarp ir komersanti, kuriem tarifs mainās vairākas reizes gadā.
SPRK izvērtē divu veidu siltumenerģijas tarifu projektus. Pilnais tarifa projekts ietver visu ar siltumapgādi saistīto izmaksu pārbaudi. Savukārt pašnoteiktais tarifs tiek piemērots, ja komersantam ir SPRK izsniegta atļauja pašam noteikt tarifu un mainās tikai kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena. Abos gadījumos tarifu projekti jāiesniedz SPRK, taču to izskatīšanas ilgums atšķiras.
Atļaujas pašiem noteikt tarifus izsniegtas gandrīz visiem siltumapgādes komersantiem. Vienlaikus šī atļauja paredz pienākumu iesniegt samazinātu tarifu SPRK, tiklīdz kurināmā cenas samazinās. Pat ja šāds pienākums nav noteikts, kurināmā cenu izmaksas jebkurā gadījumā tiek ņemtas vērā pie nākamās tarifu pārskatīšanas. Savukārt pilnajā tarifu projektā iekļauto izmaksu gadījumā tiek pārbaudītas ne vien kurināmā izmaksas, bet arī nolietojuma un remontdarbu izmaksu vērtēšana, nodotā siltumenerģijas apjoma izmaiņas un citas izmaksas, kas attiecīgi var rezultēties arī tarifa pieaugumā.