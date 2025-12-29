"Stonepeak" par 480 miljoniem eiro iegādāsies "Bite grupas" sakaru torņu uzņēmumu "TeleTower"
ASV investīciju uzņēmums “Stonepeak” par 480 miljoniem eiro iegādāsies “Bite grupas” sakaru torņu uzņēmumu “TeleTower”.
Par darījumu tika paziņots 23. decembrī, taču tā finanšu nosacījumi tobrīd netika publiskoti. Tomēr darījuma summa ir minēta "Bite grupas" paziņojumā investoriem angļu valodā. Paziņojumā teikts, ka darījuma vērtība atbilst 16 x EBITDAaL, t. i., EBITDA pēc nomas.
"Bite grupa" iepriekš norādīja, ka "Stonepeak" iegādāsies "TeleTower" - "Bite grupas" torņu biznesu Latvijā un Lietuvā. "TeleTower" un "Bite grupa" turpinās stratēģisko sadarbību, investējot mobilo sakaru tīklos abās valstīs un veidojot neatkarīgu torņu operatoru reģionā.
Uzņēmumā atzīmēja, ka darījuma rezultātā tiks izveidots neatkarīgs sakaru infrastruktūras uzņēmums Baltijā.
"Stonepeak" ir alternatīvo investīciju uzņēmums, kas specializējas infrastruktūrā un nekustamā īpašuma aktīvos.
"TeleTower", kas izveidots 2009. gadā, pārvalda portfeli ar vairāk nekā 2500 sakaru torņiem, mastiem un jumta konstrukcijām Latvijā un Lietuvā, ar plašu pārklājumu stratēģiski nozīmīgās pilsētās. Pēc darījuma pabeigšanas "TeleTower" un "Bite grupa" noslēgs ilgtermiņa darījuma līgumu, kas paredz izvietot vairāk nekā 1200 papildu sakaru bāzes staciju vietu Latvijā un Lietuvā, lai palielinātu tīkla blīvumu, uzlabotu savienojamību attālākos reģionos un nodrošinātu 5G ātrumu klientiem.
Darījuma pabeigšana paredzēta 2026. gada otrajā ceturksnī.
"Bite grupa" norāda, ka "Barclays" bija finanšu konsultants, bet "Simpson Thacher & Bartlett LLP" - juridiskais konsultants "Stonepeak". "Lazard" bija finanšu konsultants, bet "Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison", "A&O Shearman" un "Sorainen" - juridiskie konsultanti "Bite grupai".
SIA "TeleTower" pērn strādāja ar 8,742 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 42% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 2,022 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2009. gadā, un tā pamatkapitāls ir 12,069 miljoni eiro. "TeleTower" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "TeleTower".
Jau ziņots, ka "Bite Latvija" pagājušajā gadā strādāja ar 183,75 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2023. gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 1% un bija 33,712 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2005. gadā, un tās pamatkapitāls ir 44 miljoni eiro. "Bite Latvija" vienīgais īpašnieks ir Lietuvas "Bite group", kas pieder globālajam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam "Providence Equity Partners".