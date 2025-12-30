Izdevīgs atvaļinājums Grieķijā: vīrietis nebija gatavs tam, kas viņu sagaidīja
Britu tūristam Bredam bija plānots lēts četru dienu atvaļinājums saulainajās Atēnās, taču viņš nebija nemaz gatavs tam, kas viņu sagaidīja, kad nācās noformēt ceļojumu.
Breds dalījās savā neticamajā stāstā "Reddit" forumā, un tas ātri kļuva populārs. Vīrietis vēlējās, izmantojot "Skyscanner", rezervēt parastu izdevīgu piedāvājumu: lidojuma biļetes un viesnīca Grieķijas galvaspilsētā būtu maksājuši aptuveni 380 eiro.
Šoks brīdī, kad jāveic apmaksa
Tiklīdz Breds noklikšķināja uz saites, kas ved uz tūroperatora TUI vietni, viss strauji mainījās. Ekrānā parādījās summa, kas vairāk atgādināja valsts budžetu nekā atvaļinājuma cenu: ceļojuma izmaksas bija 11,3 miljoni eiro vienai personai. Diviem ceļotājiem tas nozīmēja rēķinu gandrīz 22,6 miljonu eiro apmērā.
Situācijas ironiju pastiprināja "atlaides", kas bija norādītas vietnē. Sistēma rādīja, ka klients, pateicoties īpašajam piedāvājumam, ietaupa vairāk nekā 2 miljonus eiro, tomēr pat šāds "dāvājums" nepadarīja galīgo cenu pieejamu Bredam.
"Nav ne jausmas, kāpēc cena tik strauji mainījās," ar ironiju atzina Breds. "Diemžēl pat pēc milzīgās atlaides man joprojām nepietiek naudas, lai pavadītu četras dienas Atēnās."
Tūroperators: tā bija tehniska kļūda
TUI grupas preses pārstāvis apstiprināja "Newsweek", ka notikusi ārkārtīgi reta tehniska kļūda, kas jau ir novērsta. Uzņēmums atvainojās klientam par iespējamiem neērtībām un neskaidrībām.
Savukārt "Skyscanner" pārstāvji paskaidroja, ka viņu platforma tikai apkopo informāciju no dažādiem piegādātājiem un neiestata cenas, tāpēc kļūda tieši nākusi no tūroperatora sistēmas.
Internets pilns ar jokiem
Breda ieraksts ātri kļuva par memu sociālajos tīklos. Lietotāji komentāros rakstīja:
- "Pasaule ir sajukusi prātā. Vakar vēl varēja aizlidot uz Tenerifi tikai par 8 miljoniem!";
- "Vai šajā cenā iekļauta lidmašīnas iegāde?";
- "Bet vismaz brokastis iekļautas, cerams, tur pasniedz zelta olas."
Par laimi, pats Breds situāciju uztvēra mierīgi un beigās izvēlējās atvaļinājumu, par kuru nevajadzēs maksāt vairāku paaudžu mantojumu.