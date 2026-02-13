Parīzē pie Triumfa arkas uzbrukts policistam.
Pasaulē
Šodien 22:50
Parīzē pie slavenās Triumfa arkas kāds ar nazi bruņots vīrietis uzbrucis policistam, piektdien paziņoja varasiestādes.
Pretterorisma prokuratūra ir pārņēmusi izmeklēšanu, teikts likumsargu paziņojumā.
Žandarmērijas pārstāvis sakariem ar presi sacīja, ka piektdienas vakarā notikušā incidenta gaitā uzbrucējs sašauts.
Saskaņā ar laikraksta "Le Parisien" ziņām uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī.
Uzbrukums noticis nezināmā karavīra kapa piemiņas uguns iedegšanas ceremonijas gaitā, sacīja avots policijā.
Uzbrucējs ir Sēnas-Sendenī departamenta, kas atrodas uz ziemeļiem no Parīzes, iedzīvotājs, un viņš bija zināms varasiestādēm, sacīja izmeklēšanai tuvs avots.
Viens no goda sardzē dežurējošajiem policistiem guvis vieglus ievainojumus no sitiena ar nazi, norādīja žandarmērijas pārstāvis.