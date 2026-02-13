Latvijas Metālmūzikas gada balvā triumfē grupa "Skyforger"
Latvijas Metālmūzikas gada balvas "Grand Prix" šogad saņēma grupa "Skyforger", kas atzīta par gada labāko grupu, informēja balvas pārstāvji.
Balvas par 2025. gada labākajiem metālmūzikas ierakstiem un izpildītājiem piektdien pasniegtas piecās nominācijās: gada debija, koncertgrupa, metālmūzikas lielalbums un minialbums, kā arī "hc" / alternatīvā / eksperimentālā metāla ieraksts. Rezultātus veidoja žūrijas vērtējums un klausītāju balsojums.
"Skyforger" atzīta arī par gada koncertgrupu. Grupa pērn atzīmēja savu 30 gadu jubileju ar koncertiem "Xiaomi Arēnā" un koncertzālē "Palladium", kā arī izdeva albumu "Teikas", kas nominēts arī Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons". Mūziķi šobrīd devušies Eiropas tūrē, tāpēc Latvijas Metālmūzikas Gada balvas zāģa ripu saņems vēlāk.
Par Gada metālmūzikas albumu tika atzīts grupas "Varang Nord" veikums "Mygla", par metālmūzikas minialbumu - grupas "Eremos-IX" darbu "Marquis Of Snakes". Alternatīvā metāla nominācijā uzvarēja "Nettletie" albums "Call Of The Baltic Void", bet par gada debitantiem tika kronēta grupa "Uguns".
Latvijas Metālmūzikas gada balvu pasniegšana šogad notika 15. reizi. Tās iniciatori ir apvienības "Zobens un Lemess" un kluba "Melnā Piektdiena" pārstāvji, kas ar smagās mūzikas pasākumu organizēšanu nodarbojas jau kopš 1996. gada.