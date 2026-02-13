Siguldā aizvadīts Latvijas apvidus loka šaušanas čempionāts telpās
Siguldā norisinājās Latvijas Apvidus loka šaušanas čempionāts telpās pēc IFAA noteikumiem, pulcējot sportistus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas un nosakot uzvarētājus vairākās klasēs. Turnīrs kalpoja kā sagatavošanās gaidāmajiem nacionālajiem un starptautiskajiem startiem, tostarp Eiropas un Baltijas čempionātiem.
Kā informēja Siguldas novada pašvaldībā, Siguldā aizvadīts ikgadējais Latvijas Apvidus loka šaušanas čempionāts telpās pēc IFAA noteikumiem, pulcējot dalībniekus no Latvijas, kā arī viesus no Igaunijas un Lietuvas.
Programma ietvēra divus Indoor Round un vienu Flint Round vingrinājumu, kuros noteica uzvarētājus dažādās klasēs. Turnīrs vienlaikus kalpoja par sagatavošanās etapu gaidāmajiem nacionālajiem un starptautiskajiem startiem — Eiropas čempionātam telpās Īrijā un Baltijas čempionātam, kas martā notiks Siguldā.
Sacensības notika Siguldas 1. pamatskolā un pulcēja šāvējus un šāvējas visu vecumu grupās. Piedalījās arī sportisti no Igaunijas un Lietuvas, kuri šo startu izmantoja, lai gatavotos savām sezonas galvenajām sacensībām.
CFBH‑R konkurencē uzvarēja Elizabete Volksone, vienlaikus uzstādot jaunus rekordus abos Indoor Round vingrinājumos. Savās klasēs pirmajā vietā finišēja arī Ainārs Zālītis (VMLB), Elīna Zālīte (AFFS‑R), Ineta Bērziņa (VFLB) un Jānis Bērziņš (AMLB).
Šoreiz startēja plašāks kompaktloku klašu loks, dalībnieku skaitam pārsniedzot ierasto Latvijas mēroga turnīros. Vairāki sportisti atsevišķos Indoor Round vingrinājumos sasniedza maksimālo punktu summu.
Sporta klubs “Stiegra” bija otrs plašāk pārstāvētais klubs, piekāpjoties vien klubam “Savage Archer”.
Baltijas Apvidus loka šaušanas čempionāts telpās notiks Siguldā 14.–15. martā.