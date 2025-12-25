"Latvijas pasts" šogad Rīgā un reģionos atvēris 18 jaunā koncepta klientu centrus
VAS "Latvijas pasts" šogad Rīgā un reģionos atvēris 18 jaunā koncepta klientu centrus, sacīja "Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis. Viņš norādīja, ka iesākto darbu pie jaunā koncepta klientu centru atvēršanas "Latvijas pasts" turpinās arī nākamgad.
Rudzītis atzīmēja, ka, atklājot jaunos klientu centrus, cilvēkiem pasta un maksājumu pakalpojumi ir pieejami ērtā un mūsdienīgā vidē, visbiežāk arī vakaros un brīvdienās. Tāpat pakalpojumi ir sasniedzami cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.
Vienlaikus "Latvijas pasts" šogad uzlaboja pakalpojumu sasniedzamību arī citviet reģionos, atverot klātienes apkalpošanas vietas pašvaldībām piederošās telpās. Tādējādi klientiem ir iespēja vienuviet nodrošināt plašu pakalpojumu klāstu, apvienojot valsts, pašvaldības un pasta pakalpojumus, uzsvēra "Latvijas pasta" vadītājs.
Rudzītis informēja, ka šogad uzņēmums pārskatīja pasta nodaļu darba laiku, lai sabalansētu iespējas strādājošiem saņemt klātienes pakalpojumus kādā no darba dienu vakariem.
Viņš sacīja, ka "Latvijas pastam" ir būtiski nodrošināt pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, piedāvājot tos gan klātienē, gan digitālajā vidē, tādēļ uzņēmums šogad investēja abu pakalpojumu veidu pilnveidē. Tostarp 2025. gadā, piesaistot investīcijas, "Latvijas pasts" automatizēja vēstuļu šķirošanas procesu, lai samazinātu izmaksas un nodrošinātu ilgtspējīgu resursu pārdali.
Tāpat būtiska ir "Latvijas pasta" autoparka atjaunošana. Plānots, ka līdz 2026. gada pavasarim "Latvijas pasts" ieviesīs 150 hibrīdauto pastnieku ikdienā, savukārt trīs gadu periodā - no 2026. līdz 2028. gadam - uzņēmums iegādāsies aptuveni 100 elektroauto, informēja uzņēmuma vadītājs.
"Latvijas pasta" apgrozījums pagājušajā gadā bija 93,743 miljoni eiro, kas ir par 13,4% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī kompānija cieta zaudējumus 111 203 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā. Uzņēmums nodrošina iekšzemes un starptautiskās piegādes, sākot ar e-komercijas un paku sūtījumiem līdz presei, vēstuļu korespondencei un personalizētiem loģistikas risinājumiem. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā apmēram 1700 darbinieku.