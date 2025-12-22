Pirmais izmēģinājuma brauciens ar KGM elektrisko pikapu
Pilnībā elektriski pikapi Eiropā pagaidām ir eksotika. Vai nu tādu nav vispār vai tie ir ļoti dārgi. Šajā brīdī uz skatuves parādās korejiešu KGM jeb bijušais Ssangyong ar 100% elektrisku pikapu par mazāk nekā 50 000 eiro.
KGM Musso EV ir vairāk nekā piecus metrus garš, pilnībā elektrisks visurgājējs ar 80 kWh bateriju. Citviet to tirgo arī ar priekšējo riteņu piedziņu, tomēr mums ticis vienīgais variants ar pilnpiedziņu. Elektromotoru tandēms attīsta vairāk nekā 400 ZS jaudu un gandrīz 700 Nm griezes momentu. Tātad vismaz teorētiski KGM Musso EV ir tikpat spēcīgs kā astoņcilindru RAM.
Uzlādes ligzda atrodas kreisajā priekšējā spārnā. Parakājoties inventārā, var uziet pāreju, kas ļauj darbināt no Musso baterijas sadzīves elektroierīces. Lai uzvārītu mežā tēju, vairs nav jākurina ugunskurs, ja vien līdzi paķerta tējkanna.
Svarīga pikapa sastāvdaļa ir kravas kaste. Musso EV gadījumā vākam ir hidrauliski atbalsti. Kravas kaste nav liela, bet Musso EV arī nav celtnieku pikaps. Pēc tāda elektriskais Musso diez ko neizskatās arī salonā. Jā tieši salonā, jo par kabīni šo interjeru vairs īsti negribas saukt. Tā ir pavisam citāda automašīna nekā dīzeļa Musso. Šeit ir krosovera stūre, savienoti ekrāni, dažādi dekori un paneļa ambientais apgaismojums. Pametot skatienu pāri plecam, redzams, ka arī otrajā rindā vietas ir diezgan, lai gan parasti pikapos šī vieta upurēta kravas kastei.
KGM Musso EV būvēts uz KGM Torres bāzes. Pikapam nav atsevišķa rāmja, bet gan nesošā virsbūve, un aizmugurē trūkst izturīgo atsperlāgu. Tur ir daudzsviru piekare ar parastām atsperēm, tāpēc Musso EV ripo daudz komfortablāk par standarta pikapiem. Šādas konstrukcijas trūkums ir mazāka kravnesība - tonnīgu paleti ar degvielas tvertni Musso EV neiekrāmēsi. Elektropikapa kravnesība ir 500 kg. Pieļaujamais piekabes svars ir 1,8 tonnas. Tātad otru automašīnu vest uz piekabes nav legāli, toties laivu - cik tik uziet! KGM Musso ERV mērķauditorija ir aktīvās atpūtas cienītāji, tāpēc kastē būs vieta velosipēdiem, teltij u. tml.
Ar šādiem izmēriem enerģijas patēriņš nekādi nav mazāks par 25 kWh uz simtu. Cik tālu ar Musso EV vispār var tikt? Pie 92% atllikušais nobraukums ir 327 km. Nav slikti. Savā ziņā elektriskais Musso ir kā Papua Jaungvineja, jo tajā viss ir jauns un svešs. Poga ar zvaigznīti uz stūres pārslēdz braukšanas režīmus, otra tikpat liela komandē Auto Hold funkciju. Par spīti grandiozajai jaudai pikaps nešķiet ļoti ātrs. Paātrinājums ir apmēram 8 sekundes līdz simtam. Šeit galvenais ir griezes moments. Ripo KGM Musso EV diezgan klusi, dzirdamas vien ziemas riepas. Tas ir nenovēršami. Tikpat nenovēršami kā uzmācīgās drošības sistēmas. To Musso EV ir tik daudz, ka pat īsti nav skaidrs, ko pašlaik darām nepareizi.
Automašīnas nosaukums tulkojams kā “degunradzis”, un to apliecina arī dzīvnieka galvas profils sānos. Vai elektrisks Musso der medībām, vaicājām Autoeksperts servisa vadītājam Mārtiņam Loginam, kurš daudz zina par pikapiem, un ar tādu brauc arī ikdienā - gan ne KGM. Pirmais aizrādījums - kravas kastes vākam trūkst drošības stropes. Taisnība, un nav arī norādīts, cik smagi indivīdi drīkst uz tā stāvēt. Tik augstam pikapam noderētu arī sānu kāpšļi. Šī Musso zemākais punkts noteikti nav transmisija, bet gan kas cits - baterija. Tomēr KGM lepni apgalvo, ka Musso EV ir 18 centimetrus liels klīrenss. Par spīti sākotnējām bažām, korejiešu degunradzis nekur neaizķeras un neiesēžas. Lai gan elektromobilim nav pazemināto pārnesumu - un kur gan tādi rastos, elektronika pati māk izšūpot riteņus no stipri dziļām risēm. “Manā skatījumā tas būtu piemērots laivu vilkšanai makšķerniekiem,” saka M. Logins, “un piestātnēs jau parasti ir kur pikapu uzlādēt.” KGM Musso EV cena ir gandrīz 50 000 eiro. Ņemot vērā, ka standarta pikaps ar nedaudz papildaprīkojuma maksā savus 45 000, atšķirība nav liela.