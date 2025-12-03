Lietuva apsver iespēju nakts avioreisus pārcelt no Viļņas uz Kauņu
Lietuva apsver iespēju nakts avioreisus pārcelt no Viļņas uz Kauņas lidostu, jo kontrabandistu baloni no Baltkrievijas turpina traucēt satiksmi galvaspilsētas lidostā.
"Mēs apsveram iespēju nakts reisus pārcelt uz citām lidostām valstī, piemēram, Kauņu, un mēs turpinām vērsties pret vietējiem kontrabandas tīkliem un aktīvi izmantojam diplomātiskos kanālus," Lietuvas premjerministres Ingas Ruginienes preses pārstāvis Igns Aļģirds Drobrovolsks teica ziņu aģentūrai BNS, piebilstot, ka valdība pašlaik neizskata iespēju slēgt robežu ar Baltkrieviju.
"Tagad mēs koncentrējamies uz to, kā reāli palīdzēt cilvēkiem un uzņēmumiem," sacīja Dobrovolsks. "Mēs katru dienu izvērtējam situāciju un apsveram papildu pasākumus, kas varētu dot rezultātus," piebilda Ruginienes preses pārstāvis.
"Lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atrisinātu šo ieilgušo situāciju, regulāri ir jāizvērtē veiktie pasākumi un jāmeklē jauni risinājumi," uzsvēra Dobrovolsks.
"Meteoroloģiskie baloni", ar kuriem transportē kontrabandas cigaretes
Šogad kopumā jau ir pārņemti 546 gaisa baloni, kas no Baltkrievijas uz Lietuvu pārvadā tabakas izstrādājumu kravas. Parasti tiem ir ...
Cigarešu kontrabandistu no Baltkrievijas palaisto meteoroloģisko balonu dēļ kopš oktobra vairāk nekā desmit reižu bijis jāpārtrauc lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā. Tas parasti noticis vakarā un naktī.
Lietuvas valsts gaisa satiksmes navigācijas pakalpojumu sniedzēja "Oro navigacija" vadītājs Sauļus Batavičs informēja, ka naktī uz pirmdienu Viļņas lidosta bija slēgta 11 stundas. Atbildīgās institūcijas reģistrēja 60 meteozondes, no kurām 40 ielidojušas zonā, kas ir kritiski svarīga aviolidojumiem.
Pēc tam, kad kontrabandas balonu dēļ Viļņa uz vairākām nedēļām slēdza pēdējos divus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, Minska atteicās atļaut valstī reģistrētām kravas automašīnām atgriezties Lietuvā, kad robežkontroles punktu darbība tika atjaunota.
Ģenerālprokurore Nida Grunskiene pirmdien sāka pirmstiesas izmeklēšanu saistībā ar kontrabandas balonu regulāru ielidošanu Lietuvas gaisa telpā no Baltkrievijas.