Par labāko vīna restorānu Baltijā atzīts Viļņas restorāns "Heji"
Konkursā "Baltic Wine & Drinks Awards", kurā starptautiska žūrija sadarbībā ar "Liebherr" nosaka Baltijas valstu iekārojamākos vīna restorānus un bārus, par labāko vīna restorānu Baltijā šogad atzina Viļņas restorānu "Heji".
Par labākajiem Rīgas vīna restorāniem tika atzīti "Riviera", "Barents", "Max Cekot Kitchen", kā arī "B7", kas izpelnījās "Labākās mazās vīnu kartes" speciālbalvu. Arī Rīgas bāri un vīna veikali šogad guvuši panākumus - to piedāvājums atzīts par vienu no aizraujošākajiem vīna un dzērienu entuziastiem visā Baltijā, informē pasākuma rīkotāji.
Otro gadu pēc kārtas konkursa laikā tika organizēts publiskais balsojums, kurā tika noskaidroti Baltijas TOP 50 vīnziņi - populārākie sava aroda meistari. Konkursā pirmās trīs vietas ieņem vīnziņi no Latvijas: Juris Semjonovs ("Pavāru māja"), Ingūna Majore ("Gongu Restaurant") un Ivars Kalniņš ("Riviera").
Konkursā kopumā tika vērtēti 82 Baltijas valstu vadošo restorānu, vīna bāru, kokteiļbāru, viesnīcu restorānu un specializēto vīna veikalu piedāvājumi jeb vīna un dzērienu kartes. Kopš aizvadītā gada kopējais konkursantu skaits ir ievērojami audzis.
Apbalvošanas ceremonijā, kas 22. novembrī norisinājās festivāla "Riga Wine & Champagne" laikā, kopumā par labākajiem atzīti jeb ar trīs zvaigznēm visvairāk novērtēti tika tieši Rīgas restorāni un bāri. Baltijas Top 20 ar izcilākajām vīna kartēm iekļuvuši 10 Latvijas, pieci Igaunijas un pieci Lietuvas restorāni un vīna bāri, par labākajiem Latvijā atzīstot "Riviera", "Barents", "Max Cekot" un "Truff le Pig". Vīna veikalnieku kategorijā par labākajiem ar trim zvaigznēm atzīti "Wine Collectors", "Noble Wine" un "Kabinett Wine Shop", savukārt, izvērtējot dzērienu piedāvājumu, par TOP 3 kokteiļbāriem tika atzīti "Mākonis Cocktails & Design", "The Benjamin House Bar" un "Gongu Restaurant".
Restorānu piedāvājumu žūrija vērtēja, analizējot vīna karšu saturu, izcenojumus, prezentāciju un pārskatāmību, kā arī pārsteiguma elementu. Restorāniem tika piešķirti vienas, divu un trīs zvaigžņu "Baltic Wine & Drinks Awards" apbalvojumi.
Kopš dibināšanas 2018. gadā konkursa mērķis ir piesaistīt publikas uzmanību restorāniem un bāriem ar pārdomātu, uz klientiem vērstu vīna piedāvājumu, stimulējot vīna kultūras veidošanos.