Populārs Jelgavas klubs nāk klajā ar paziņojumu klientiem treniņbiksēs
Viens no iecienītākajiem Jelgavas mūzikas klubiem "Melno cepurīšu balerija" publicējis atgādinājumu, ka savā iestādē vēlas redzēt tikai pieklājīgi ģērbušos klientus, kuri pēc aizrādījuma par dreskodu agresīvi nebārsta krievu valodas pērles.
"Melno cepurīšu balerija", ko jelgavnieki un pilsētas viesi jau gadiem ilgi novērtē kā vienu no labākajām izklaides vietām pilsētā, kur dienā var baudīt gardu ēdienu un vakarā - stilīgu mūziku, sociālajos tīklos nācis klajā ar paziņojumu par uzvedības noteikumiem klubā.
"Laba! Atgādinājums par dreskodu mūsu iestādē. Klienti tērpti treniņbiksēs VAR ienākt pakaļ ēdienam lidzņemšanai. Klienti tērpti treniņbiksēs NEVAR baudīt ēdienus/dzērienus pie galdiņiem vai dīvānos. Ir cilvēki, kas šo augstprātīgi ignorē, izliekas neredzot šo zīmi. Par dreskoda lietderību liecina visi izteikumi un lamas, ko dzirdam, kad norādam uz dreskoda neatbilstību. Tad šim "klientam" ir vienalga, ka viņa krievu valodas pērles dzird bērni, tiek piesauktas cilvēktiesības un solījumi saukt policiju. Tā ir tā agresija, ko mēs nevēlamies savā iestādē. Lai Jums laba diena!," raksta kluba pārstāvji.
Ieraksts izpelnījies plašas diskusijas sociālajos tīklos. "Ir kāds iemesls, kāpēc Jelgavā tik dikti nemīl trennūzenes?" interesējas Raimonds.
"Smalks mājiens! Lai Latvijā top vairāk šādu vietu bez treniņbiksēm!" novēl Linda.
"Nu vismaz iemesls šeit nebraukt Kāda starpība, ko velku? Ja pa ceļam ieskriet paēst sagribas, dēļ biksēm pasēdēt un paēst nevarēs. Elitāri, veiksmi biznesā!" dusmīgs ir Artūrs.
"Man vīram ikdienā patīk staigāt treniņbiksēs, jo ir ērti. Bet vienmēr, kad braucam uz Jelgavu, somā līdzi ir klasiskās bikses jo noteikti brauksim uz Baleriju. Man kā sievai ļoti patīk šis noteikums," priecājas Santa.
"Labs mārketinga triks, lai sāktu runāt par kafūzeni, kur nedrīkst nākt treniņbiksēs," paziņojumā slēptus nodomus saskata Jānis.
"Stilīgi! Uzskatu, ka krodzinieks drīkst izvirzīt tādus noteikumus, kādus vien vēlas. Ja negrib mani barot - lai nebaro. Pie mums Jurmalā bija skandāls, kad krodzinieks atteicās apkalpot 9. maija svinētājus ar georga lentītēm. Nostājos krodzinieka pusē," atzīst Margita.
"Šo vajadzētu arī Latvijas Nacionālajā operā un baletā ieviest, jo tur nāk aplitūdā no trenuškām līdz vakartērpiem," novērojusi Iveta.