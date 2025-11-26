Kurš ir labākais? Rīgā notiks vērienīga Latvijas augļu un ogu vīnu skate - uzvarētāju noteiks apmeklētāji
27. novembrī jau devīto gadu pēc kārtas Vecrīgā pulcēsies Latvijas labākie vīndari, lai atklātu vadošo Latvijas vīndaru ražojumu degustāciju – “Latvijas augļu - ogu un vīnogu vīnu skate 2025”.
Pasākumā “Latvijas augļu - ogu un vīnogu vīnu skate 2025” apmeklētājiem būs unikāla iespēja satikt divpadsmit izcilākos Latvijas vīndarus un nogaršot vairāk nekā astoņdesmit dažādu augļu, vīnogu un ogu vīnu, kā arī sidru šķirņu. Visi skates dzērieni gatavoti no vietējiem, Latvijā audzētiem augļiem un ogām, izmantojot gan mūsdienīgas vīndarības metodes, gan paaudzēs koptas zināšanas un tradīcijas.
Šī pasākuma dalībnieki – pieredzējuši un atzīti vīndari – regulāri pilnveido savu meistarību, un to apliecina arī viņu sasniegumi Baltijas mērogā, iegūstot balvas un titulus dažādos konkursos.
Visi šie vīndari piedalās arī Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības iniciētajā projektā “Latvijas vīna tūre”(www.latvijasvinature.lv), kas izveidots kā ērts un pārskatāms ceļvedis ikvienam, kurš vēlas doties izzinošā ceļojumā pa Latvijas vīna darītavām un tuvāk iepazīt vietējā vīna kultūru un tradīcijas.
Šogad skatē savu dalību pieteikuši: Tērvetes vīni (SIA Tērvetes veltes, Sandris Laizāns), Mazburkas (SIA Mazburkas, Gunta Niedra), Durbes veltes (SIA Evi&Jo, Evija Kopštāle), Kaimiņmuižas vīna darītava (SIA Kaimiņmuiža, Līga Vaivade-Kalnmeiere), Aizputes vīna darītava (SIA Aizputes vīna darītava, Mārtiņš Sants), Līgatnes vīna darītava (SIA Līgatnes vīna darītava, Ainārs Vanags), Cremon vīna darītava (IK Cremon 6, Jānis Mikāns), Kužums Winery (SIA Vīna-Oga, Gatis Kužums), Mazsālijas (SIA Jaundzirnavnieki, Gunārs Slavinskis), Zilver dzērienu darītava (ZS Pīlādži, Jānis Zilvers), Tēviņkalna vīna darītava (SIA Tēviņi, Ivo Immermanis) un Spilves vīna darītava (SIA Brīvdienu māja Spilves, Andrejs Dobelis).
“Rīkojot jau devīto šo pasākumu festivālu, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrība turpina veicināt kvalitatīvu augļu un ogu vīnu gatavošanas tradīciju attīstību, kā arī vērtēt un salīdzināt Latvijas tirgū pieejamo vīnu kvalitāti. Mūsu mērķis ir izglītot un informēt patērētājus par izcilākajiem vietējiem vīniem, kas radīti ar aizrautību un profesionalitāti. Tas, ka vīnu skate notiek jau devīto reizi, apliecina pieaugošu interesi un nostiprinājušās tradīcijas. Aicinu ikvienu apmeklēt skati un iepazīt labāko, ko rada Latvijas vīnkopji un vīndari,” uzsver Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības valdes loceklis Ričards Ivanovs.
Skates laikā gaidāmas arī vairākas aktivitātes, tostarp aklā degustācija un balsošana par labāko skates vīnu. Šogad skatē būs Latvijā ražoto sieru saderināšana ar Latvijā darinātajiem vīniem – šo garšu kombināciju ieteiks vīnziņi Jānis Kaļķis un Agnese Gintere.
Pasākums notiks plkst. 17.30 vēsturiski romantiskajā restorānā “Pullman Riga Old Town” (Jēkaba ielā 24, Rīgā). Ieejas kartes iespējams iegādāties Biļešu servisa kasēs vai vietnē www.bilesuserviss.lv.