No 2025. gada transportlīdzekļu reģistrācijas pārtraukšana notiks elektroniski - numura zīmes vairs nebūs jāatdod
Saeimas deputāti ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas paredz, ka, uz laiku pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju, numura zīmes nebūs jānodod.
Finanšu ministrija (FM) pauž, ka grozījumi samazinās administratīvo slogu un padarīs ar transportlīdzekļu reģistrācijas pārtraukšanu saistītos procesus ērtākus un pārskatāmākus.
Likumprojekts paredz izslēgt prasību nodot transportlīdzekļa numura zīmes, uz laiku pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju. Turpmāk šī procedūra notiks elektroniski, un Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) nodrošinās pakalpojumu bez fiziskas numura zīmju nodošanas.
Plānotās izmaiņas balstītas uz iepriekš pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz, ka no 2025. gada 1. novembra transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšana notiks elektroniski, izslēdzot prasību nodot numura zīmes.
FM skaidro, ka šīs izmaiņas atbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma prasībām un nepieciešams nodrošināt likumprojekta stāšanos spēkā vienlaikus ar noteikumu grozījumiem.
Tāpat pie transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objektiem kā viens no izņēmumiem, kam netiks piemērots transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, tiks noteikts elektroskrejritenis.
Tiks ieviests jauns uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļa atbrīvojums, kuru būs iespējams piemērot transportlīdzekļu tirgotājiem uz diviem mēnešiem par pārdošanai paredzētiem līdz desmit gadus veciem vieglajiem transportlīdzekļiem, veicot to pirmreizējo reģistrāciju Latvijā.
Pašlaik Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums paredz atbrīvojumu personām ar invaliditāti par vieglajiem automobiļiem (M1 kategorija), motocikliem, tricikliem un kvadricikliem. Likuma grozījumos atbalstīts FM priekšlikums šo atbrīvojumu piemērot arī N1 kategorijas transportlīdzekļiem - vieglajiem kravas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem, kurus izmanto personas ar invaliditāti.
Tāpat Saeima atbalstīja FM priekšlikumu ieviest jaunu transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atbrīvojuma veidu, kas attiektos uz ģimenēm, kurās ir personas ar I vai II grupas invaliditāti un šīm personām ar Bāriņtiesas lēmumu ir iecelts aizgādnis. Šis atbrīvojums stāsies spēkā no nākamā gada 1. janvāra.