Pērļu medību platformā "Andele Mandele" 10 gadu laikā pārdotas preces 140 miljonu vērtībā
"Andele Mandele" šogad svin divas ievērojamas jubilejas – 16 gadus kopš pirmās andeles un 10 gadus kopš tās virtuālās platformas andelemandele.lv uzsākšanas.
Sākotnēji neliela komūna, Andele Mandele ir kļuvusi par vienu no apmeklētākajām e-komercijas vietnēm Latvijā, kuru katru mēnesi apmeklē teju miljons lietotāju. Portāla dibinātāja Līva Jaunozola stāsta: "Gribu ticēt, ka es Latvijā pārdefinēju otrreizējo preču tirgu. Agrāk lietotām precēm bija slikts statuss – to iegāde bija apstākļu spiesta, nevis stilīga, apzināta izvēle. Mūsdienās cilvēki lepojas ar to, ka iegādājas lietotas drēbes, veicot izvēli, kas ir draudzīga gan makam, gan apziņai, atbrīvojot sevi no ātrās modes jeb fast fashion važām."
Andele Mandele platformā mēnesī tiek pārdotas preces 2,3 miljonu eiro vērtībā, un kopējā summa visā tās pastāvēšanas laikā sasniegusi 140 miljonus eiro. "Nauda nonāk atpakaļ mājsaimniecībās, nevis ātrās modes industrijā, ļaujot ietaupīt un samazināt ietekmi uz vidi," piebilst Līva Jaunozola. Katrs darījums nozīmē, ka prece iegūst jaunas mājas un tiek pagarināts tās dzīves cikls, tādējādi veicinot ilgtspējīgu patēriņu.
Pēdējo 10 gadu laikā platformā ir pārdoti vairāk nekā 6,5 miljoni preču, un katras preces vidējā cena ir ap 20 eiro. Tātad kopējā pārdoto preču vērtība sasniedz 140 miljonus eiro. Saskaņā ar Similarweb datiem, katru mēnesi Andele Mandele apmeklē gandrīz 1 miljons lietotāju, kas ir tuvu lielākiem spēlētājiem Latvijas e-komercijas tirgū, piemēram, 220.lv un 1a.lv.
Populārākās preču kategorijas ir ikdienas kleitas, bērnu apavi, zābaki un sporta apģērbi. Visbiežāk platformu lieto sievietes vecumā no 35 līdz 44 gadiem, kas aktīvi iegādājas un pārdod kvalitatīvas lietotas preces sev un ģimenei.
"Andelemandele Grand + Kids" Ķīpsalā 2022. gada 17. septembrī
Andele Mandele turpina augt, un katru gadu dzimst jaunas idejas un pasākumi. "Mums ir svarīgi tikties klātienē, un man ir liels prieks apzināties, ka esam kas vairāk nekā vienkārši darījumu vietne. Esam Latvijas cilvēku komūna, kas veido neatkārtojamu uzticības līmeni – savējie pērk no savējiem un satiek savējos," saka Līva Jaunozola.
Pirmā Andele norisinājās 2009. gada 9. jūlijā un pulcēja tikai 20 tirgotājas, bet tagad tas ir viens no lielākajiem pasākumiem, kas katru gadu pulcē tūkstošiem dalībnieku. Nākamais klātienes pasākums – Andele GRAND + KIDS – notiks 11. oktobrī.
AndeleMandele.lv ir populāra Latvijas tiešsaistes sludinājumu platforma, kas tika uzsākta 2015. gada 30. septembrī un specializējas lietotu apģērbu, aksesuāru un mājsaimniecības preču tirdzniecībā. Platforma ir kļuvusi par "Pērļu medību portālu", piedāvājot iespēju atrast unikālas preces par ievērojami zemākām cenām nekā veikalos. Andele Mandele regulāri rīko tematiskus pasākumus un iniciatīvas, kas ļauj kopienai aktīvi iesaistīties, dalīties pieredzē un atklāt jaunas iespējas gan pārdevējiem, gan pircējiem.