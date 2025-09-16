Konkurences padome vērtē iespējamu pārvadātāju aizliegtu vienošanos
Konkurences padome (KP) šobrīd izvērtē Autotransporta direkcijas (ATD) iesniegumu, kurā vērsta uzmanība uz iespējamu aizliegtu vienošanos starp pārvadātājiem un to kolektīvā dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp, rīkojot kopēju protesta akciju, pavēstīja KP.
ATD iesniegumu KP saņēmusi 12.septembrī. KP šobrīd vērtē iesniegumā sniegto informāciju un lems par tālākās rīcības nepieciešamību.
Papildus pirmdien, 15.septembrī, KP nosūtīja vēstuli pārvadātājiem, informējot un atgādinot, ka atbilstoši Konkurences likuma prasībām ir aizliegts savstarpēji apmainīties ar komerciāli sensitīvu informāciju, piemēram, informāciju par cenām, apjomiem, tirgus daļām, nākotnes stratēģijām un tamlīdzīgu, vai vienoties par koordinētu rīcību tirgū.
Vienlaikus KP skaidro, ka pārvadātājiem, tostarp ar asociācijas starpniecību, nav liegts paust viedokli par nozarei kopīgām problēmām vai vērsties ar sūdzību valsts institūcijās.
Informācija par ietekmētajiem reisiem vēl tiek apkopota. Pašreizējās aplēses liecina, ka tie ir 165 reisi, bet līdz dienas beigām var tikt ietekmēts vēl kāds reiss.
Pārvadātāju apkoptā informācija liecina, ka kopumā tika atcelts 51 reiss un ar kavējumu izpildīti 112 reisi. Pārvadātāji norādīja, ka akcija kopumā noritējusi mierīgi, kā arī pasažieri ir bijuši atsaucīgi un saprotoši. Savukārt atsevišķos neatliekamos gadījumos tika organizēta pasažieru nogādāšana pasažiera izvēlētajā galamērķī, izmantojot citas alternatīvas iespējas.
Patlaban pie pārvadātājiem nav vērsies neviens pasažieris, kurš lūgtu atlīdzināt zaudējumus.
Protesta akcijā piedalījās visi pasažieru pārvadātāji, kas sākotnēji tika plānoti. Tie bija deviņi no Latvijā esošajiem 11 pasažieru pārvadātājiem, kas veic arī reģionālo autobusu maršrutu reisus. Akcijā nepiedalījās AS "CATA", kas, pamatojoties uz finansiāli izdevīgiem īstermiņa tiešā piešķīruma līgumiem, izpilda pārvadājumus lotē "Cēsis" un "Sigulda, Limbaži", un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", kuras zaudējumus, iespējams, nosedz indeksācija no 2025.gada 1.augusta, norādīja pārvadātāji.
Pārvadātāji ar izpratni raugās uz ATD centieniem nodrošināt pilnīgu līgumu izpildi, tomēr pārvadātāji aicina ATD resursus un enerģiju neizmantot akcijas "nopelšanai" un uzraudzībai, bet novirzīt sabiedriskā transporta nozares krīzes situācijas risināšanai. Lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamu, drošu un nepārtrauktu sabiedrisko transportu, nepieciešama ne tikai līgumu formāla uzraudzība, bet arī steidzama un mērķtiecīga rīcība, uzsver pārvadātāji.
Savukārt Lapiņš norādīja, ka ATD protesta akcijas laikā sekoja līdzi situācijai autoostās un novēroja, ka cilvēki bija neapmierināti.
"Pēc aptuvenām aplēsēm tika ietekmēti aptuveni 5000 pasažieru, bet tajā pašā laikā netika novērots būtisks zvanu pieaugums uz ATD, līdz ar to, iespējams, pasažieri ir pielāgojušies šai situācijai," piebilda Lapiņš.
ATD vadītājs atzīmēja, ka direkcija analizēs visus reisus, kuri kavējās un netika izpildīti, kā arī tiks piemēroti sodi. Pēc viņa teiktā, minimālā summa par pārkāpumu ir aptuveni 70 eiro, bet šajā kontekstā ir jāskatās progresīvi - jo vairāk pārkāpumu, jo summa ir lielāka.
"Ir jāizvērtē visi dienas pārkāpumi, kā arī jāskatās mēneša laikā, jo mēneša beigās tiek apkopoti visi neizpildītie reisi un tiek piemēroti sodi," sacīja Lapiņš.
Jautāts, vai iespējams kāds kompromiss ar pārvadātājiem, Lapiņš uzsvēra, ka ATD ieskatā pārvadātājiem ir jāturpina pildīt noslēgto līgumu saistības, vienlaikus gan turpinās sarunas.
"ATD pārvadātājiem skaidro, ka tie ir publiski iepirkumi. Ja kādam tiek indeksētas cenas, tas ir jādara līguma ietvarā. Diemžēl pārvadātāji patlaban nostāda neērtā situācijā gan pasažierus, gan šoferus," teica Lapiņš.
Jau ziņots, ka pasažieru pārvadātāji otrdien no plkst.10 līdz 11 rīkoja protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.
Protesta akcijā piedalījās SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "VTU Valmiera", SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss".
Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.
Tāpat ziņots, ka pārvadātāji pieprasa kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 31.augustam.
Kā norāda "VTU Valmiera" pārstāvji, līgumcenas pieaugums 10% apmērā ir minimālais nepieciešamais pieaugums, kas palīdzēs samazināt zaudējumu apmēru un pavērs iespēju turpināt pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izpildi. Grozījumu veikšanu līgumcenā 10% apmērā pieļauj Publisko iepirkumu likumā noteiktais tiesiskais regulējums.
Apkopojot informāciju par visiem pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes pārvadājumos, zaudējumu apmērs 2025.gadā varētu sasniegt 6,95 miljonus eiro. Tā ir prognoze atbilstoši šī brīža cenām, pieņemot, ka otrajā pusgadā nebūs būtisku svārstību galvenajās izmaksās, piemēram, degvielas cenās un darba samaksā.
"VTU Valmiera" pārstāvji uzsver, ka bez papildu finansējuma uzņēmumi nespēs nosegt šo starpību, un tas tieši apdraud uzņēmumu maksātspēju un iespējas nodrošināt pārvadājumu nepārtrauktību.
Savukārt ATD pārvadātāju protesta akcijas laikā par neizpildītiem vai daļēji izpildītiem reisiem piemēros līgumā noteiktos sodus un neizmaksās valsts kompensāciju par konstatētajām reisu neizpildēm.
Jau ziņots, ka šī gada 12.augustā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju pārstāvji protesta akcijā pie Ministru kabineta (MK) aicināja valdību kompensēt neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ izraisīto izmaksu pieaugumu.
Sabiedriskā transporta padome 4.septembrī nolēma, ka dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025.gadā,
Paredzēts, ka katrā maršruta tīkla daļā tiks samazināti reisi vai reisu daļas ar zemu rentabilitātes un pārvadāto pasažieru rādītāju.