Aigaram Kesenfeldam piederošais “Alppes Capital” atkārtoti ir palielinājis līdzdalību “Indexo”, iegūstot kopā jau 12,37% akciju
Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums “Alppes Capital” atkārtoti ir palielinājis savu līdzdalību “Indexo”, kopā iegūstot jau 12,37% akciju un kļūstot par tā lielāko akcionāru.
“Alppes Capital” uzskata, ka Latvijā ir jāveicina veselīga konkurence finanšu pakalpojumu tirgū, stiprinot un atbalstot vietējā kapitāla uzņēmumus. Investīciju uzņēmums norāda, ka ir izveidoti visi priekšnoteikumi, lai vidējā termiņā “Indexo” spētu sekmīgi konkurēt ar ārvalstu banku meitas uzņēmumiem Latvijā un citām ārvalstu kapitāla bankām, atkārtojot Lietuvas un Igaunijas piemērus, kur vietējie uzņēmēji un daudzi tūkstoši vietējie investori īsā laika periodā kopā ir ieguldījuši nepieciešamo kapitālu, liekot stūrakmeni spēcīgas, pelnošas un konkurētspējīgas vietējā kapitāla bankas izveidei un attīstībai. Igaunijā tādas ir LHV, kas ir spēcīga un labi pelnoša vietējā kapitāla digitālā banka, un “COOP Bank”, kas ir vēl viena vietējā kapitāla banka ar spēcīgu klātbūtni tieši Igaunijas reģionos. Savukārt Lietuvā labs piemērs vietējā kapitāla bankai ir “Artea Banka” (iepriekš – “Šiaulių bankas”).
Investīciju uzņēmuma “Alppes Capital” pārstāvji arīdzan norāda, ka pozitīvi vērtē “Indexo” plānus izteikto piedāvājumu “Indexo” un “DelfinGroup” akciju apmaiņai. “Alppes Capital” pašlaik pieder 18.23% “DelfinGroup” akciju. Investīciju uzņēmums plāno pieņemt “Indexo” izteikto piedāvājumu, konvertējot tam piederošās “DelfinGroup” akcijas uz jaunām “Indexo” akcijām, tādējādi potenciāli vēl vairāk palielinot savu līdzdalību “Indexo”. Investīciju uzņēmums “Alppes Capital” ir pārliecināts, ka tieši akciju apmaiņa gan “Indexo” akcionāriem, gan visiem esošajiem “DelfinGroup” akcionāriem nodrošinās vislielāko kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.
Jau iepriekš ziņots, ka investīciju uzņēmums “Alppes Capital” nesen ir saņēmis Latvijas Bankas atļauju iegūt tiešu būtisku līdzdalību, savukārt Aigars Kesenfelds saņēmis atļauju iegūt netiešu būtisku līdzdalību IPAS “Indexo”. Vienlaikus Eiropas Centrālā banka ir devusi piekrišanu Aigaram Kesenfeldam un “Alppes Capital” iegūt netiešu būtisku līdzdalību “Indexo” Bankā.
Par Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmumu AS “Alppes Capital”
AS “Alppes Capital” ir daudznozaru uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums, kura darbības mērķis ir audzēt kapitālu ilgtermiņā. Investīciju uzņēmuma galvenie ieņēmumu avoti ir dividenžu un procentu ieņēmumi, kuri saņemti no radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem. 2024. gadā AS “Alppes Capital” strādāja ar 74,8 miljonu peļņu, uzņēmuma pašu kapitāls 2024. gada beigās bija 143,9 miljoni eiro.
AS “Alppes Capital” veic investīcijas privātos un publiski kotētos uzņēmumos, obligācijās un citos parāda vērtspapīros, kā arī veic ilgtermiņa ieguldījumus alternatīvo investīciju fondos. AS “Alppes Capital” tieši vai pastarpināti ir lielākais akcionārs un ilgtermiņa investors vairākos privātos un publiski kotētos uzņēmumos, piemēram, “Eleving Group S.A.”, “DelfinGroup AS”, “Sun Finance Group AS”, “Longo Group AS”, “Mintos Holdings AS” un citos. Uzņēmumos, kuros AS “Alppes Capital” ir tieši vai pastarpināti vadošais akcionārs, strādā vairāk nekā 5000 darbinieki, no tiem aptuveni tūkstotis ir nodarbināti Latvijā. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums pārsniedz 600 miljonus eiro, to darbība atver vairāk nekā 30 valstis pasaulē. Nodokļos Latvijas valsts budžetā šie uzņēmumi pēdējos gados vidēji gadā ir veikuši maksājumus vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā.
AS “Alppes Capital” tieši vai pastarpināti veikto investīciju portfelis aptver tādas nozares kā mazumtirdzniecība, patēriņa preces un pakalpojumi, līzings un patērētāju kreditēšana, e-komercija, nekustamais īpašums, mežizstrāde, atjaunīgā enerģija, ražošana un citas.
AS “Alppes Capital” ir daudznozaru uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam 100% piederošs uzņēmums.