Rīgas ostā neierasts skats - no vācu kuģiem izkāpj teju 5000 tūristu
Pirmdien, 1. septembrī, Rīgas ostā pie pasažieru termināla piestātnēm bija vērojams neierasts skats - ostu vienlaicīgi apmeklēja divi vienas kruīza kompānijas kuģi. Vācu kruīza līnijas "AIDA Cruises" kuģi kopā uz Rīgu atveda 4893 tūristus, kuru skaitā 97% bija kruīza ceļotāji no Vācijas.
Šogad Rīgu ir apmeklējuši jau 28 tūkstoši vācu kruīza tūristi, kas ir 37% no visiem kruīza pasažieriem šosezon, vēsta "Rīgas brīvosta".
Pēdējo gadu laikā vairāk nekā trešdaļa no visiem kruīza ceļotājiem Rīgā ir bijuši tūristi tieši no Vācijas, līdz ar ko vācu tūristi veido pārliecinoši lielāko daļu no kruīza pasažieriem "Rīgas ostā". Šāds apmeklējums apliecina Rīgas kā kruīzu galamērķa pievilcību Vācijas ceļotājiem, kas ir arī viena no lielākajām Rīgas pilsētas tūrisma piesaistes mērķa grupām.
"AIDA Cruises" ir viena no pazīstamākajām kruīza līnijām Eiropā, kas ceļotājiem piedāvā iespēju izbaudīt jūras ceļojumus gan Eiropas robežās, gan attālākos maršrutos, apmeklējot dažādas valstis un reģionus visā pasaulē. Savus pasažierus "AIDA Cruises" raksturo kā cilvēkus, kas novērtē komfortu, kvalitatīvas izklaides iespējas, kā arī mīl aktīvu atpūtu un piedzīvojumus, baudot kopīgu ceļošanas laiku ar ģimenēm un draugiem.
Šogad "AIDA Cruises" kuģi "Rīgas ostā" ir viesojušies jau 7 reizes un līdz gada beigām kopā sagaidīsim 11 šīs kompānijas kuģus, kas ir lielākais ostas vizīšu skaits starp visiem kruīza operatoriem. Papildus plānotajiem kuģiem "AIDA Cruises" kompānija ir pieteikusi vēl divas kuģa "AIDAprima" vizītes ārpussezonas laikā - 17. novembrī un 17. decembrī. Abas reizes kuģis uzkavēsies ostā divas dienas, sniedzot papildus pienesumu Rīgas tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem. Novērojams, ka arī rīdziniekiem patīk "AIDA" kuģi, kurus var atpazīt pēc smaida, kas rotā kuģa korpusa priekšgalu.
Kopumā 2025. gada kruīza sezona līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga un interesanta. "Rīgas ostu" ir apmeklējuši jau 64 kruīza kuģi, atvedot tuvu pie 80 tūkstošiem pasažieru - gandrīz tikpat, cik visa pagājušā gada laikā kopā.
Kruīza kuģu starpā ir bijuši arī tādi interesanti kuģi kā kompānijas "The Ritz-Carlton" luksus klases kruīzu jahta "ILMA", ASV kruīzu līnijas "Nicko Cruises" ekskluzīvais ekspedīciju kuģis "WORLD TRAVELLER" un leģendārais norvēģu "Vestland Classic" flotes ekspedīciju kuģis "NORDSJERNEN". Vienlaikus jāatzīmē, ka šī gada kruīza sezona "Rīgas ostā" iesākās netipiski agri - jau februārī, un vairāki kuģi sagaidāmi arī novembrī un decembrī.
Septembrī un oktobrī Rīgā pieteiktas vēl 19 kruīza kuģu vizītes. Kopā ar divām papildus pieteiktajām "AIDAprima" vizītēm šogad Rīgu apmeklēs 86 kruīza kuģi, kas ir par 30% vairāk nekā pērngad. Savukārt uz 2026. gadu saņemtas jau 90 kruīza kuģu vizīšu rezervācijas.