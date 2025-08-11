Alkohola izņemšana no veikalu plauktiem var sadārdzināt pārtikas preces par 15%
Ja alkoholu tirgos tikai specializētajos veikalos, vai esam gatavi par pienu un citām ikdienā nepieciešamajām pārtikas precēm maksāt 15% dārgāk? Tā uz skatītāja ierosinājumu stipros dzērienus vispār izņemt no veikalu plauktiem un pārdot tikai specializētajos veikalos TV24 raidījumā “Uz līnijas” atbild Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.
“Pie mums tirdzniecībā iegājies, ka dārgām akcīzes precēm, izņemot tabaku, ir paaugstināts piecenojums, kas nosedz samazinātas cenas pienam, maizei un citām precēm. Tāpēc līdzko dārgos produktus izņems no aprites, pieaugs cena pārējiem. Tas ir neizbēgami,” teic Danusēvičs. Viņš arī uzskata, ka alkohola tirdzniecības samazinājums degvielas uzpildes stacijās situāciju nekādi neuzlabos, gluži pretēji – var sarežģīt dzīvi cilvēkiem novados, kur DUS kalpo arī kā pārtikas veikals. “DUS spēj uzturēt pārtikas tirdzniecību, jo tam ir papildus produkts – degviela. Turklāt cilvēki mūsdienās pārvietojas ar automašīnām, viņiem ir ērti iepirkties degvielas uzpildes stacijās. Arī ārzemēs pie DUS bieži atrodas pārtikas veikals, jo tas ir ērti.”
Danusēvičs secina: “Domāšana, ka alkohola tidzniecība ir vienīgais, kas samazina alkohola patēriņu, ir absurds! Tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kas ar to nodarbojas, nav izpratnes un ideju, kas ir īstais alkoholisma cēlonis! Turklāt, kā izrādās, Lietuvā un Latvijā ir viszemākais procents ikdienas alkohola patēriņā! Mums ir tikai 1%, piemēram, pret Portugāli, kur ir 25%!”
Satraucošs pēc Danusēviča domām ir arī fakts, ka alkohola tirdzniecības ierobežojumi ļaus uzplaukt nelegālajai tirdzniecībai un pieaugs narkotiku izplatība. “Alkohola un bieži arī smēķēšanas ierobežojumi rada narkotiku izplatību…” Tāpēc, viņaprāt, laikā, kad alkohola lietošana Latvijā pēdējo trīs gadu laikā samazinās, ir muļķīgi izdomāt un sākt lietot administratīvus rīkus, ierobežojumus, sodus, radot negatīvu ietekmi gan ikdienas rutīnā, gan tautsaimniecībā.