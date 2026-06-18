Prošina neiekļūst Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas sportiste Sofija Prošina Francijā notiekošajā Eiropas čempionātā ceturtdien cieta zaudējumu paukošanā ar špagu astotdaļfinālā, bet Anna Marija Orlova zaudēja pirmajā izslēgšanas cīņu kārtā.
Priekšsacīkstēs Prošina savā grupā uzvarēja četrās no piecām cīņām, bet Orlova uzvarēja pusē no sešām cīņām. "Play-off" turnīrā ar 17. numuru izsētā šī gada Eiropas un pasaules junioru čempione Prošina pirmajā kārtā bija brīva, otrajā ar 14:10 pieveica portugālieti Mariju Alvimu (48.), trešajā kārtā ar 15:9 - ungārieti Lili Buki (16.), bet astotdaļfinālā ar 7:10 piekāpās galvenajai favorītei polietei Alicjai Klasikai.
Orlova (60.) pirmajā kārtā ar 10:15 piekāpās baltkrievietei Aleksandrai Curskai (69.), sacensības 100 dalībnieču konkurencē noslēdzot 69. vietā.
Jau vēstīts, ka otrdien paukošanā ar špagu Daniils Zamkovojs ieņēma 72. vietu, bet Glebs Čaikovskis - dalītu 98. vietu. Trešdien Polīna Kozlova un Nikola Junele paukošanā ar floreti sacensības noslēdza attiecīgi dalītā 56. vietā un 61. vietā.
Eiropas čempionāts paukošanā Francijas pilsētā Antoņī norisināsies līdz svētdienai. Eiropas čempionātu sākotnēji bija paredzēts aizvadīt Igaunijā, tomēr Igaunijai tika atņemtas šīs tiesības, jo tā nespēja sniegt valdības garantijas vīzu piešķiršanai visiem Krievijas un Baltkrievijas sportistiem.