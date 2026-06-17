Gailums Palangā izpilda Eiropas čempionāta normatīvu šķēpa mešanā
Latvijas sportists Patriks Gailums trešdien sacensībās Palangā izpildīja Eiropas vieglatlētikas čempionāta kvalifikācijas normatīvu šķēpa mešanā.
Pasaules Vieglatlētikas savienības ("World Athletics") Bronzas līmeņa sacensībās Gailums šķēpu raidīja 83,09 metru tālumā jeb deviņus centimetrus tālāk par normatīvu un izcīnīja otro vietu. Gailumam šis bija piektais tālākais raidījums karjerā.
Šādu rezultātu Gailums sasniedza ar piekto mēģinājumu. Pirmajos divos mēģinājumos viņš šķēpu raidīja 70,41 un 76,60 metru tālumā, nākamie divi netika ieskaitīti, bet pēdējo latvietis neizpildīja.
Uzvaru ar 83,65 metru tālu metienu izcīnīja mājinieks Edis Matusevičus, trešais ar 77,35 metru tālu raidījumu bija Krišjānis Suntažs, kurš sasniedza savu trešo labāko rezultātu karjerā un izpildīja tālāko metienu kopš 2019. gada.
Vēl no latviešiem Mārtiņš Kaudze ar 71,66 metru tālu metienu bija sestais septiņu šķēpraižu konkurencē.