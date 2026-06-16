Dzintaru koncertzālē gaidāms īpašs vakars ar Brodvejas mūziklu burvību
10.jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēs vienreizēja un īpaša koncertprogramma “Brodvejas mūziklu hiti. Mīlestības stāsti”. Klausītājiem būs iespēja izbaudīt pasaulslavenu Brodvejas mūziklu melodiju burvību, kurās atdzīvojas visdažādākās mīlestības šķautnes – romantiskas un kaislīgas, piepildītas un neatbildētas, atrodamas draudzībā, cerībā, kā arī mūsu ikdienas soļos. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Annija Putniņa. Koncerta sākums – plkst.20.
Šajā vakarā skanēs fragmenti no mūzikliem un filmām “Operas spoks”, “La La Land”, “Mūzikas skaņas”, “Kaķi”, “Mana skaistā lēdija”, “Wicked”, “Gentlemen Prefer Blondes” u.c. Uz skatuves mirdzēs lieliskie solisti Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. Par muzikālo pavadījumu rūpēsies instrumentālais kamerorķestris Raimonda Petrauska vadībā. Koncertā piedalīsies dejotāji Ievas Kemleres vadībā, kā arī vokālais ansamblis, savukārt vakara vadītāja lomā iejutīsies šarmantais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis.
Šī koncertprogramma ir turpinājums 2025. gada vasaras notikumam Dzintaru koncertzālē, kad pirmo reizi Latvijā izskanēja koncerts “Brodvejas mūziklu hiti”, kurš izpelnījās lielu klausītāju atsaucību un izraisīja jautājumu – vai būs vēl? 10. jūlija vasaras vakars Jūrmalā būs atbilde uz šo jautājumu.
Biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.