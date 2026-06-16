Baltijā straujākais darbaspēka izmaksu kāpums Lietuvā, Latvijā - viszemākais
Vidējās stundas darbaspēka izmaksas Latvijā šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo ceturksni pirms gada, pieauga par 2,3%, kas ir mazāks kāpums nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" otrdien publiskotie dati, kas apkopoti par 26 bloka valstīm.
Straujākais darbaspēka izmaksu pieaugums pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo laika periodu reģistrēts Ungārijā (+16%), Bulgārijā (+13,4%), Horvātijā (+9,6%), Lietuvā (+8,6%) un Polijā (+7,2%). Igaunijā darbaspēka izmaksas pieaugušas par 6,2%.
Darbaspēka izmaksu kāpums pirmajā ceturksnī fiksēts visās ES dalībvalstīs.
ES vidējās stundas darbaspēka izmaksas pirmajā ceturksnī gada izteiksmē palielinājās par 3,6%, bet eirozonā pieaugums bija par 3,2%.
Rūpniecībā vidējās stundas darba izmaksas ES pirmajā ceturksnī gada salīdzinājumā pieauga par 3,6%, bet eirozonā kāpums bija par 3,3%. Latvijā rūpniecībā stundas darbaspēka izmaksas janvārī-martā bija par 3,7% lielākas nekā pirms gada, Lietuvā fiksēts 9% pieaugums, bet Igaunijā reģistrēts 6,6% kāpums.
Savukārt būvniecībā vidējās darbaspēka izmaksas stundā janvārī-martā gada izteiksmē ES palielinājās par 4,2%, bet eirozonā - par 4,1%. Tostarp Latvijā reģistrēts izmaksu kritums par 0,4%, Lietuvā bijis kāpums par 6,3%, bet Igaunijā pieaugums par 8,3%.
Pirmajā ceturksnī darbaspēka stundas izmaksas pakalpojumu nozarē ES bija par 3,4%, bet eirozonā par 3,1% lielākas nekā pirms gada. Latvijā darbaspēka izmaksas pakalpojumu sektorā aplūkotajā periodā pieauga par 2,5%, Lietuvā - par 7,8%, bet Igaunijā - par 4,3%.
Darbaspēka uzturēšanas izmaksas veido tēriņi darba algām, prēmijām un piemaksām, kā arī nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumi.
Dati nav pieejami par Beļģiju.