Cēsīs taps jauns sieviešu cietums
Jaunu sieviešu cietumu Cēsīs varētu uzbūvēt 2028. gada beigās, savukārt jūnija beigās no Jelgavas cietuma pārvedīs pēdējos tur ieslodzītos, šodien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pastāstīja Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieks Dmitrijs Kaļins.
IeVP patlaban strādā pie līguma sagatavošanas par jauna ieslodzījuma vietas korpusa būvniecību Cēsīs, un līgumu plānots noslēgt rudenī.
"Ja viss norisinās veiksmīgi, tad līdz gada beigām iepirkums jau norisināsies. 2027. un 2028. gadā norisinātos būvniecība un 2028. gada beigās darbi varētu būt pabeigti," stāstīja Kaļins un piebilda, ka būs nepieciešams laiks ieslodzīto sieviešu pārvietošanai.
Līdz ar jaunā Liepājas cietuma darbības sākumu maija sākumā sākusies ieslodzīto pārvietošana no Jelgavas cietuma. Vakar šajā cietumā bija palikuši 80 pārvietojami ieslodzītie. Savukārt desmit ieslodzītie ir atbrīvojami līdz jūnija beigām, tostarp pēdējais ieslodzītais tiks atbrīvots 28. jūnijā. 1. jūlijā cietums tiks slēgts.
Savukārt Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū.
Jau ziņots, ka saskaņā ar pērn 7. oktobrī, valdības atbalstīto Saprašanās memorandu ar Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju 15 miljoni eiro tiks novirzīti arī Tieslietu ministrijas projektiem - sieviešu cietuma būvniecībai, korekcijas dienestu kapacitātes stiprināšanai un rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar atkarībām no apreibinošām vielām.
Patlaban Latvijā vienīgā ieslodzījuma vieta sievietēm ir Iļģuciema cietums. Iļģuciema cietumā pērn rudenī atradās teju 200 ieslodzītās.
Šobrīd šī infrastruktūra ir kritiski novecojusi un nav izmantojama pilnvērtīgai soda izpildei un resocializācijai. Ieslodzīto sieviešu vajadzībām atbilstošas un mūsdienīgas ieslodzījuma infrastruktūras izveide pārtrauks soda izpildi telpās, kas būvētas citiem mērķiem, laika gaitā pielāgotas ieslodzīto sieviešu izvietošanai, bet nenodrošina to atbilstību ieslodzīto sieviešu vajadzībām.
Tieslietu ministrija sadarbībā ar IeVP un pašvaldībām ir vērtējusi sieviešu cietuma iespējamo atrašanās vietu, lemjot, ka tas atradīsies Cēsīs, kur šobrīd atrodas audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem.