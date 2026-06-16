Stradiņa slimnīcas A2 korpusa būvniecībai paredz 128,8 miljonus eiro
Valdība otrdien, 16. jūnijā, apstiprināja finansējuma pārdales, kas ļaus noslēgt būvniecības līgumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS) A2 korpusa otrā posma īstenošanai*.
Finansējums tiks nodrošināts no Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda līdzekļiem, pārdalot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējumu. Būvniecības līguma saistību izpildes nodrošināšanai kopumā paredzēti 128,8 miljoni eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Stradiņa slimnīcas jaunais korpuss ļaus uzlabot ārstniecības vidi, modernizēt infrastruktūru un nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus pacientiem un medicīnas personālam. A2 korpusa izbūve ir svarīga klīniskās universitāšu slimnīcas līmeņa ārstniecības profilu nepārtrauktai nodrošināšanai, tajā skaitā medicīniskās palīdzības pakalpojumu attīstībai. Šobrīd slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrs darbojas ierobežotas infrastruktūras apstākļos, savukārt A2 korpusā telpas ļaus efektīvāk organizēt pacientu uzņemšanu.
Jau ziņots, ka būvniecības procesa pārvaldības funkcijas nodotas VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) efektīvai un caurskatāmai projekta īstenošanai. Šim nolūkam ir noslēgta trīspusēja vienošanās starp Veselības ministriju, PSKUS un VNĪ.
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca ir viena no lielākajām daudzprofilu ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina gan neatliekamo, gan plānveida medicīnisko palīdzību. Slimnīca ir vienīgā ārstniecības iestāde valstī, kur tiek veiktas orgānu transplantācijas, kā arī nozīmīgs medicīnas izglītības, pētniecības un inovāciju centrs. Tajā strādā vairāk nekā 3500 darbinieku.