Tavara birojā strādās arī bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis
Andra Kulberga (AS) valdības viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara (AS) birojā strādās arī eksprezidents un eksministrs Raimonds Vējonis.
Kā informēja ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Mudrīte Grundule, Vējonis būs ārštata padomnieks stratēģiskās attīstības un politikas jautājumos. Vējonis bija ilggadējs Latvijas Zaļās partijas politiķis, kurš ieņēmis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu, vēlāk uz vienu termiņu tika ievēlēts Valsts prezidenta amatā, bet pēdējos gados ieņem Latvijas Basketbola savienības prezidenta amatu.
Grundule norādīja, ka Vējonis kā ārštata padomnieks atalgojumu ministrijā nesaņems.
Ministram ir vēl viens ārštata padomnieks - mākslīgā intelekta jautājumos. Šajā amatā iecelts Mākslīgā intelekta Latvijas asociācijas valdes loceklis, Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Ēvalds Urtāns. Arī šis ārštata padomnieks netikšot algots.
Vēl ministra birojā strādā padomniece publiskās pārvaldības jautājumos Egita Kazeka, padomniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Ilze Āboliņa, padomnieks reģionālās attīstības jautājumos Pēteris Dimants un padomniece stratēģiskās komunikācijas jautājumos Grundule.
Ministra biroju vada bijusī Apvienotā saraksta (AS) Saeimas frakcijas konsultante Evija Ķēniņa un viņam ir arī palīdze Ilze Āboliņa.
Savukārt ministrijas parlamentārais sekretārs ir bijušais Smiltenes domes deputāts Ainārs Mežulis (LZP).