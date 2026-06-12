Līdzšinējais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs ceturtdien atkāpās no amata.
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Šodien 09:08
Stārmera valdībā izmaiņas: par Lielbritānijas aizsardzības ministru iecelts atvaļinātais desantnieks Džārviss
Par Lielbritānijas aizsardzības ministru ceturtdienas vakarā iecelts atvaļinātais desanta spēku virsnieks Dens Džārviss, pavēstīja Dauningstrīta.
Līdzšinējais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs ceturtdien atkāpās no amata, paziņojot, ka nevar pieņemt premjerministra Kīra Stārmera piedāvāto aizsardzības investīciju plānu, jo uzskata to par nepietiekamu.
53 gadus vecais Džārviss līdz šim bija drošības valsts ministrs Iekšlietu ministrijā.
No 1997. līdz 2011. gadam viņš dienēja gaisa desanta spēkos, atvaļinoties majora dienesta pakāpē.