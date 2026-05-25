Lielbritānijas aizsardzības ministra lidmašīnai netālu no Krievijas robežas traucēts GPS signāls
Netālu no Krievijas robežas Lielbritānijas gaisa spēku iznīcinātājam, kurā atradās aizsardzības ministrs Džons Hīlijs, tika traucēts signāls.
Laikraksts “The Times” vēsta, ka Hīlijs incidenta laikā 21. maijā atgriezās dzimtenē pēc britu karavīru apmeklējuma Igaunijā. Kā uzskata, Krievijas veiktā signāla traucēšanas dēļ lidmašīnas pilotiem nācās izmantot citu navigācijas sistēmu, jo trīs stundu lidojuma laikā lidmašīnas GPS tika deaktivizēts.
Incidents notika dienu pēc tam, kad kļuva zināms, ka divas Krievijas kara lidmašīnas pagājušajā mēnesī virs Melnās jūras “atkārtoti un bīstami” lidoja pie RAF izlūklidmašīnas “River Joint” — “Su-35” pielidoja tik tuvu, ka aktivizēja tās ārkārtas sistēmas, izslēdzot autopilotu, bet “Su-27” pielidoja pat sešu metru attālumā no tās priekšgala. Lielbritānijas Aizsardzības ministrija notikušo nosauca par Krievijas armijas bīstamāko rīcību kopš 2022. gada 29. septembra, kad “Su-27” pilots virs Melnās jūras starptautiskajā gaisa telpā izšāva divas raķetes uz britu izlūkošanas lidmašīnu. Krievijas Aizsardzības ministrija toreiz apgalvoja, ka bija notikusi “tehniska kļūme”.
Nav zināms, vai Hīliju pārvadājošā lidmašīna tika izraudzīta speciāli, taču laikraksts ziņoja, ka lidojuma maršruts bija redzams lidmašīnu izsekošanas tīmekļa vietnēs. Vizītes laikā Igaunijā Hīlijs bija ticies ar britu karavīriem, kuri piedalījās NATO militārajās mācībās netālu no Krievijas robežas, vēsta BBC.
66 gadus vecais Džons Hīlijs ir britu aizsardzības ministrs kopš 2024. gada jūlija.
Šis nav pirmais gadījums, kad britu gaisa spēku lidmašīnai, kurā atrodas aizsardzības ministrs, netālu no Krievijas teritorijas traucē GPS signālu. 2024. gada martā tā notika ar Hīlija priekšteci Grāntu Šapsu, kad viņa lidoja no Lielbritānijas uz Poliju un atpakaļ netālu no Krievijas Kaļiņingradas apgabala. Viņa lidmašīnai signālu traucēja gan turpceļā, gan atpakaļ.