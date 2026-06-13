Deficīts neizbēgams? Eiropa saskārusies ar lielāko šī nozīmīgā produkta trūkumu pēdējo desmit gadu laikā
Maijā dīzeļa imports Eiropā sasniedza zemāko līmeni pēdējo desmit gadu laikā – tas bija par trešdaļu mazāks nekā pirms gada.
Vienlaikus samazinājušies arī Eiropas dīzeļa krājumi, liekot Eiropai pārskatīt piegādes ķēdes un palielināt naftas pārstrādes rūpnīcu noslodzi.
Deficītu, kas radās pēc tam, kad dīzeļdegvielas imports no Tuvajiem Austrumiem gandrīz pilnībā apsīka, lielā mērā kompensēja dīzeļdegvielas un apkures degvielas piegādes no ASV. Arī Eiropas naftas pārstrādes rūpnīcas palielināja savu naftas rezervju pārstrādes apjomus. Tā rezultātā naftas krājumi Rietumeiropā samazinājās.
"Dīzeļdegvielas deficīta Eiropā pašlaik nav. Taču, tā kā sarunās starp Irānu un ASV nav redzams reāls progress, jāpieņem, ka piegādes no Tuvo Austrumu reģiona būs traucētas vēl nenoteiktu laiku. Tas var radīt spiedienu uz cenām rudenī, sākoties apkures sezonai. Īpaši tad, ja ASV eksports nespēs pilnībā segt Eiropas vajadzības, jo arī viņu naftas krājumi globālo notikumu ietekmē ir samazinājušies," komentēja "Circle K" degvielas cenu noteikšanas vadītājs Indreks Sasi.
Līdz ar dīzeļdegvielu zemākajā līmenī pēdējo sešu gadu laikā nonācis arī aviācijas degvielas imports.
"Vasaras tūrisma sezonas dēļ pieprasījums pēc aviācijas degvielas ir augsts, un dažām aviokompānijām nācies samazināt reisu skaitu," norādīja Sasi.
Naftas cenas nedēļas vidū strauji pieauga pēc tam, kad Irāna notrieca ASV helikopteru "Apache", bet ASV un Irāna sāka apmainīties ar gaisa triecieniem.
Hormuza šaurums ir slēgts jau 15 nedēļas, un Irāna publiski signalizējusi, ka turpmāk kuģošana caur to varētu būt iespējama tikai par samaksu. Vienlaikus Jemenas atbalstītie hutiešu grupējumi cenšas saasināt situāciju Sarkanajā jūrā, draudot noteikt pilnīgu blokādi Izraēlas kuģiem.
"Spriedze Tuvajos Austrumos ietekmē ne tikai Eiropu – tā rada piegāžu problēmas arī citos reģionos. Indija, kas importē aptuveni 85% no tai nepieciešamās naftas, pirms ASV un Irānas konflikta apmēram pusi importa saņēma no Tuvajiem Austrumiem. Tagad rekordlieli naftas apjomi tiek iepirkti no Krievijas, bet trūkumu cenšas kompensēt ar papildu piegādēm no Venecuēlas un Brazīlijas," skaidroja Sasi.
Pašlaik Brent markas naftas cena svārstās ap 91–92 ASV dolāriem par barelu, kas ir aptuveni par 40% vairāk nekā gada sākumā.