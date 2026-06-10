Ventspils muzejs iepazīstinās ar skaisto paparžu daudzveidību
Lai iepazītu šo augu daudzveidību, Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā no 16. līdz 29. jūnijam būs skatāma izstāde “Zelta ziedu papardīte”, kas veltīta papardēm – noslēpumainiem un dekoratīviem augiem Latvijas dabā un dārzos. Izstādes atklāšana paredzēta 16. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 15.00.
Izstāde piedāvās ieskatu kolekcijā, kurā apvienotas gan klasiskas, gan retāk sastopamas šķirnes - dažādu izmēru, krāsu un formu papardes, sākot no smalkajām un mežģīņotajām līdz pat iespaidīgām, vairāk kā metru augstām.
Starp izstādes augiem būs:
• asplēnija (Asplenium ebenoides) ar dziļi šķeltām, koši zaļām lapām;
• dažādas sievpapardes (Athyrium) šķirnes ar sudrabainiem, pelēcīgiem un pat vīnsarkaniem toņiem, piemēram, ‘Burgundy Lace’, ‘Silver Falls’ un ‘Ursula’s Red’;
• majestātiskās ozolpapardes (Dryopteris), kas veido stingras, vāzes formas lapu rozes;
• dekoratīvā strauspaparde (Matteuccia struthiopteris) ar piltuvveida ceru formu;
• eksotiskā karaliskā osmunda (Osmunda regalis) un tās šķirne ‘Purpurascens’;
• izteiksmīgā cietpaparde (Polystichum polyblepharum), kuras jaunās lapas klāj zeltaini matiņi – iedvesma izstādes nosaukumam.
Izstādes atklāšanas laikā apmeklētājiem būs iespēja - iepazīt papardes kā daudzveidīgu dekoratīvo augu grupu, gūt idejas dārza apzaļumošanai ēnainās vietās, uzzināt par paparžu kopšanu un piemērotākajām audzēšanas vietām, kā arī iepazīties ar jaunākajām šķirnēm Latvijas tirgū.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta jaunumiem, ko piedāvā zemnieku saimniecība “Bērziņi“– ģimenes uzņēmums ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi dekoratīvo augu audzēšanā. Saimniecība šobrīd piedāvā simtiem dažādu daudzgadīgo augu un paplašina sortimentu ar unikālām un Latvijā mazāk izplatītām šķirnēm.
“Zelta ziedu papardīte” ir ne tikai augu izstāde, bet arī simbolisks stāsts par papardes zieda leģendu, kas folklorā saistās ar Līgo nakti. Aicinām visus interesentus – dārzkopjus, dabas mīļotājus un ģimenes ar bērniem – apmeklēt izstādi un atklāt daudzveidīgās papardes!