Ukrainai jau ir savas ballistiskās raķetes par kurām "gandrīz neviens nezina"
Ukrainai jau ir ballistiskās raķetes ar aptuveni 500 km darbības rādiusu un palaišanas tehnoloģiju no gaisa, vēsta "Defense Express".
Ukrainas rīcībā jau ir ballistiskās raķetes ar aptuveni 500 km darbības rādiusu un iespēju palielināt to darbības rādiusu, palaižot raķetes no gaisa. Pie šāda secinājuma nonācis militārais izdevums "Defense Express", analizējot interviju ar Augstākās Radas Nacionālās drošības komitejas locekli Fedoru Venislavski.
Pēc parlamenta deputāta teiktā, Ukrainas rīcībā ir raķetes, par kurām "gandrīz neviens nezina", kas spēj trāpīt līdz pat 500 km attālumā un sasniegt hiperskaņas ātrumu. Eksperti precizē, ka tās ir ballistiskās raķetes, kas dabiski sasniedz ātrumu, kas pārsniedz 5 mahu ātrumu.
Palaišanas tika veiktas kara laikā
Venislavskis ziņoja, ka Ukrainas spēki pilna mēroga kara laikā jau divas reizes ir palaiduši raķetes kosmosā. Palaišanas veica HUR vienības: viena raķete sasniedza vairāk nekā 100 km augstumu, otrā - 204 km. Pēc viņa teiktā, tie nebija eksperimenti, bet gan kaujas misijas.
Unikāla gaisa palaišanas tehnoloģija
Ukraina palaida raķeti no transporta lidmašīnas aptuveni 8 km augstumā. Šī metode ļauj lidmašīnu izmantot kā pirmo pakāpi, ievērojami palielinot lidojuma diapazonu. "Defense Express" vēsta, ka līdzīgu eksperimentu iepriekš veica tikai Amerikas Savienotās Valstis 1974. gadā starpkontinentālās ballistiskās raķetes "Minuteman I" testēšanas laikā.
Eksperti uzskata, ka šī tehnoloģija varētu veidot pamatu "gaisa kosmodroma" izveidei un paplašināt tāla darbības rādiusa trieciena spējas, kā arī stiprināt pretpasākumus pret Krievijas raķešu sistēmām.