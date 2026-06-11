Nosauktas lētākās un dārgākās valstis mājokļu īrei Eiropā
Jauni dati par īstermiņa mājokļu īri atklāj milzīgas cenu atšķirības visā Eiropā: dažviet nakšņošana maksā mazāk nekā 40 eiro par nakti, bet populārākajos galamērķos cena pārsniedz 200 eiro par nakti.
Eiropai gatavojoties kārtējai aktīvai tūrisma sezonai, naktsmītnes izvēle var ietekmēt jūsu ceļojuma budžetu vairāk nekā jebkad agrāk.
Jauni dati par īstermiņa īres tirgu atklāj Eiropu kā krasu kontrastu kontinentu: nakšņošanas izmaksas svārstās no mazāk nekā 40 eiro par nakti atsevišķos Balkānu reģionos līdz vairāk nekā 200 eiro par nakti Eiropas pieprasītākajos tūrisma galamērķos.
Pētījumā noskaidroti lētākie un dārgākie īstermiņa naktsmītņu galamērķi Eiropā 2026. gadā, sniedzot ieskatu par to, kur atvaļinājuma budžets ļauj ietaupīt visvairāk un kur augstais pieprasījums un popularitāte turpina strauji paaugstināt cenas.
Īstermiņa īres tirgus datu un analītikas platforma AirDNA analizēja vidējo diennakts naktsmītņu cenu (ADR), kā arī noslogojuma rādītājus, laiku starp rezervācijas veikšanu un ierašanos, kā arī uzturēšanās ilguma tendences dažādos Eiropas reģionos.
Pamatojoties uz šiem datiem, uzņēmums noteica gan pieejamākos, gan dārgākos īstermiņa īres tirgus Eiropā 2026. gadā.
Lūk, kur šogad doties, ja meklējat izdevīgu atpūtu vai, gluži pretēji, esat gatavi tērēt vairāk.
Lētākie galamērķi Eiropā
Liela daļa Austrumeiropas jau izsenis ir pazīstama ar salīdzinoši zemākām cenām, un AirDNA pētījums to apstiprina. Reģiona valstis piedāvā unikālu kultūras pieredzi, iespaidīgu dabu un bagātu vēsturi, kas neatpaliek no Rietumeiropas, taču par ievērojami zemākām izmaksām.
Ziemeļmaķedonija
Saskaņā ar pētījuma datiem Ziemeļmaķedonija ir lētākā valsts Eiropā tūristu īres mājokļu ziņā – vidējā naktsmītnes cena šeit ir tikai 39,81 eiro par nakti.
Ceļojumi uz šo valsti bieži tiek plānoti salīdzinoši spontāni – naktsmītnes tiek rezervētas vidēji tikai 13 dienas pirms ierašanās.
Tūristi šeit uzturas vidēji 4,4 naktis, visbiežāk apmeklējot galvaspilsētu Skopji un Ohridas ezera piekrasti, kas piedāvā klasisku Eiropas ezera kūrorta atmosfēru par daudz zemākām cenām nekā populārākajos kontinenta galamērķos.
Kosova
Arī ceļotāju vidū vēl salīdzinoši maz iepazītā Kosova izceļas ar zemām cenām – vidējā naktsmītnes cena sasniedz vien 41,63 eiro par nakti.
Šajā Balkānu valstī fiksēts īsākais rezervācijas periods Eiropā – vidēji ceļotāji naktsmītnes rezervē tikai septiņas dienas pirms brauciena.
Tūristi Kosovā uzturas vidēji 4,9 naktis un bieži iekļauj šo valsti plašākā Balkānu ceļojuma maršrutā, nevis izvēlas to kā vienīgo galamērķi.
Moldova
Moldova ir pazīstama ar savām pakalnainajām ainavām, gleznainajiem klosteriem un slavenajiem vīna reģioniem, taču vienlaikus tā joprojām ir pārsteidzoši pieejams ceļojumu galamērķis.
Vidējā naktsmītnes cena (ADR) šeit ir 45,49 eiro par nakti, turklāt īstermiņa īres mājokļu noslogojums ir augstākais no visām minētajām valstīm, kas liecina par galamērķa pieaugošo popularitāti.
Ceļotāji visbiežāk izvēlas galvaspilsētu Kišiņevu, kur uzturas vidēji 5,4 naktis. Tas ir otrs augstākais rādītājs Eiropā un norāda uz tā dēvētā lēnā ceļošanas stila (slow travel) popularitātes pieaugumu.
Serbija
Serbijā populārākais galamērķis ir Belgrada, kur vidējā naktsmītnes cena sasniedz 51,17 eiro par nakti.
Tomēr uzmanības vērta ir ne tikai galvaspilsēta, bet arī pārējā valsts.
Tūristi Serbijā uzturas vidēji 4,5 naktis, apmeklējot arī otru lielāko pilsētu Novisadu, Šumadijas vīna reģionus un dabas parkus pie Drinas upes.
Bosnija un Hercegovina
Bosnija un Hercegovina noslēdz pieejamāko Eiropas galamērķu piecinieku ar vidējo naktsmītnes cenu 56,33 eiro par nakti.
Visvairāk tūristu piesaista galvaspilsēta Sarajeva, kur viņi vidēji uzturas 3,8 naktis.
Ceļotāji iecienījuši arī gleznaino Mostaru, kuru viegli sasniegt no kaimiņvalsts Horvātijas, kā arī Hercegovinas lauku apvidus.
Dārgākie galamērķi Eiropā
Monako
Monako, kas pazīstama kā miljardieru un pasaules bagātākās elites iecienīta dzīvesvieta, visai paredzami ierindojas Eiropas dārgāko galamērķu saraksta pirmajā vietā.
Tās ekskluzīvā vide, greznās jahtas, prestižie kazino, luksusa viesnīcas un slavenais Formula 1 Monako "Grand Prix" posms jau gadiem piesaista turīgus ceļotājus no visas pasaules, padarot šo nelielo Vidusjūras valsti par vienu no dārgākajām vietām atpūtai Eiropā.
Lai gan AirDNA neatklāj precīzu vidējo naktsmītnes cenu (ADR) šajā greznajā Francijas Rivjēras nostūrī, eksperti iesaka naktsmītnes rezervēt laikus – vidēji ceļotāji to dara 63 dienas pirms brauciena.
Vidējais uzturēšanās ilgums ir 3,8 naktis, bet pieprasījums īpaši pieaug lielu pasākumu laikā, tostarp slavenā Monako Formula 1 "Grand Prix" laikā.
Islande
Islandes mežonīgā daba un iespaidīgās ainavas padarījušas šo valsti par daudzu piedzīvojumu meklētāju sapņu galamērķi, taču ceļojums uz turieni nav lēts.
Galvaspilsētā Reikjavīkā vidējā naktsmītnes cena sasniedz 209,90 eiro par nakti, kas atspoguļo valsts statusu kā pieprasītam galamērķim visa gada garumā.
Ceļojumi uz Islandi tiek rūpīgi plānoti – vidējais laiks starp rezervāciju un braucienu ir 73 dienas, kas ir augstākais rādītājs Eiropā.
Andora
Nelielā Pireneju kalnu valsts Andora ziemā piesaista slēpotājus, bet vasarā – pārgājienu cienītājus, un tā ir pazīstama arī ar augstām cenām.
Vidējā naktsmītnes cena šeit sasniedz 188,57 eiro par nakti, bet ceļotāji parasti uzturas aptuveni 3,9 dienas.
AirDNA eksperti iesaka taupīgākiem ceļotājiem izvēlēties naktsmītnes ārpus populārākajiem kūrortiem, kur cenas ir zemākas, taču piekļuve slēpošanas trasēm un citām atpūtas iespējām joprojām ir ērta.
Šveice
Šveice jau izsenis asociējas ar greznību, un īstermiņa īres mājokļu cenas tikai apstiprina šo reputāciju.
Alpu valstī vidējā naktsmītnes cena sasniedz 184,26 eiro par nakti. Ceļotāji šeit pavada vidēji 4,6 naktis un rezervē naktsmītnes aptuveni 36 dienas pirms brauciena, kas liecina par nepieciešamību ceļojumu plānot savlaicīgi.
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste ir viens no apmeklētākajiem galamērķiem ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, un augstās naktsmītņu cenas to spilgti apliecina.
Vidējā īstermiņa īres mājokļa cena šeit ir 175,79 eiro par nakti, taču visdārgākās naktsmītnes atrodas nevis tur, kur daudzi varētu gaidīt.
Londonā vidējā īstermiņa īres mājokļa cena (ADR) ir 186,76 eiro par nakti, taču to pārspēj vairāki citi Apvienotās Karalistes reģioni.
Visaugstākās cenas fiksētas lauku grāfistē Safolkā, kur vidējā naktsmītnes cena sasniedz 238,79 eiro par nakti. Tai seko Glosteras un Čeltenemas reģions ar 226,63 eiro par nakti, bet trešajā vietā ierindojas Edinburga, kur vidējā nakšņošanas cena ir 225,42 eiro par nakti.
Tas liecina, ka visdārgākās naktsmītnes Apvienotajā Karalistē ne vienmēr atrodamas galvaspilsētā – augstas cenas raksturīgas arī pieprasītiem lauku un vēsturiskajiem reģioniem, kā arī populāriem kultūras un tūrisma centriem.