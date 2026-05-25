Atrasts Rīgā bezvēsts pazudušais Nikolajs Gvozdikovs
Atrasts Rīgā bezvēsts pazudušais Nikolajs Gvozdikovs

Bezvēsts prombūtnē bijušais Nikolajs Gvozdikovs ir veiksmīgi atradies, informē Valsts policija.

Iepriekš ziņots, ka policija vīrieti meklēja, jo  viņš šā gada 20. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā, un līdz šim brīdim nebija zināma viņa atrašanās vieta.  Likumsargi vērsa uzmanību, ka personai, iespējams, līdzi ir ruds suns vārdā Džula. Tāpat vīrietis var pārvietoties ar sudraba krāsas "VW Passat" automašīnu.

