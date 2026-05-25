Valsts policijas foto
Vakar 23:12
Atrasts Rīgā bezvēsts pazudušais Nikolajs Gvozdikovs
Bezvēsts prombūtnē bijušais Nikolajs Gvozdikovs ir veiksmīgi atradies, informē Valsts policija.
Iepriekš ziņots, ka policija vīrieti meklēja, jo viņš šā gada 20. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā, un līdz šim brīdim nebija zināma viņa atrašanās vieta. Likumsargi vērsa uzmanību, ka personai, iespējams, līdzi ir ruds suns vārdā Džula. Tāpat vīrietis var pārvietoties ar sudraba krāsas "VW Passat" automašīnu.