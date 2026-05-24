Māte aizveda bērnus uz skolu un pazuda; pēc 11 gadiem atklājas šokējoša patiesība
Kad Brenda pazuda, policija atrada viņas pamesto automašīnu, bet nebija nekādu vardarbības pazīmju. Izmeklētāju aizdomas vispirms tika vērstas uz viņas vīru.
Vīrietis vārdā Lī tika nopratināts stundām ilgi, viņš izturēja poligrāfa pārbaudi, tika pētītas viņu ģimenes problēmas, finansiālās grūtības un aizdomas par neuzticību. Tomēr Lī alibi tika apstiprināts, un viņš palika viens audzināt abus bērnus, nezinot, kas noticis ar viņu māti.
Septiņus gadus vēlāk Lī iesniedza prasību par sievas atzīšanu par mirušu. Viņš centās dzīvot tālāk, atkal apprecējās un pārcēlās no Pensilvānijas, būdams pārliecināts, ka Brenda aizgāja uz visiem laikiem.
Pagrieziena punkts notika 2013. gadā Floridā, kad policija aizturēja sievieti par nelielu zādzību. Identitātes noteikšanas laikā atklājās šokējošais fakts: tā bija Brenda Heista.
Sieviete atzinās, ka tajā liktenīgajā 2002. gada rītā, sēžot parkā, viņa satika trīs svešiniekus, kuri piedāvāja viņu aizvest līdz Floridai. Brenda, sajūtot, ka ģimenes dzīves un problēmu nasta ir nepanesama, pieķērās pie šīs iespējas.
Nākošos 11 gadus Brenda dzīvoja ar svešu identitāti, izmantojot Kelsijas Laionas Smites vārdu. Viņa rūpīgi slēpās, strādāja par mājkalpotāju, kas kā samaksu pieņēma tikai skaidru naudu. Viņa bieži mainīja dzīvesvietu un izskatu, un septiņus gadus pavadīja vīrieša treilerī, sakot jaunajiem paziņām, ka viņa ir bezbērnu atraitne.
Kad Lī piezvanīja un paziņoja, ka viņa sieva ir dzīva, viņš bija šokēts. Bērni, kas šajā laikā bija izauguši, reaģēja uz šo ziņu sāpīgi. Meita Morgana intervijā atzina, ka saprot: māte varēja piedzīvot emocionālu sabrukumu, bet 11 gadi neziņas un bēdu atstāja pārāk dziļas rētas.
Pati Brenda paskaidroja savu rīcību policijai vienkārši: "Es domāju, ka visiem būs labāk bez manis." Šobrīd Brenda ir izcietusi cietumsodu un dzīvo kopā ar savu māti Teksasā. Tomēr viņas bērni joprojām nevēlas ar viņu sazināties, uzskatot, ka viņi nav gatavi atkal laist viņu savā dzīvē.