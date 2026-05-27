Policija Madridē veic kratīšanu sociālistu partijas galvenajā mītnē
Spānijas policija Madridē veic kratīšanu valdošās sociālistu partijas (PSOE) galvenajā mītnē izmeklēšanas ietvaros par iespējamiem finanšu pārkāpumiem, trešdien pavēstīja Civilā gvarde.
Kratīšana tiek veikta lietā par apsūdzībām korupcijā pret bijušo partijas biedru, kas bijis iesaistīts kādā valsts pārvaldītā uzņēmumā, norādīja Civilā gvarde.
Spānijas likumsargi izmeklē vairākas korupcijas lietas, kurās iesaistīti premjerministra Pedro Sančesa sociālistu partijas pārstāvji.
Pagājušajā nedēļā tiesa paziņoja, ka izmeklē lietu par bijušā premjerministra Hosē Luisa Rodrigesa Sapatero iespējamu tirgošanos ar ietekmi un citiem iespējamiem noziegumiem, kas saistīti ar valdības veiktajiem aviosabiedrības glābšanas pasākumiem.
Sapatero noliedz jebkādus pārkāpumus.
Notiek arī izmeklēšana saistībā ar apsūdzībām, ka Sančesa sieva un brālis tirgojušies ar ietekmi. Gan viens, gan otrs apsūdzības noliedz.
Pret Sančesa valdības bijušo ministru un augstu partijas amatpersonu notiek izmeklēšana saistībā ar apsūdzībām par līdzdalību kukuļošanas shēmās, kas aizsākušās vēl Covid-19 pandēmijas laikā.
Sančess nosaucis lietas pret viņa ģimeni par nomelnošanas kampaņu.